ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве недалеко от облисполкома хотят построить две многоэтажки

28.07.2017 08:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два многоквартирных жилых дома собираются построить в Могилеве в районе пересечения проспекта Мира с улицей Ленинской. По этому поводу горисполком проводит общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта.


По проекту, дома с благоустройством займут 0,55 га. Их планируют разместить между существующими многоэтажками и частным сектором. При этом снесут дом № 9 на улице Котовского.

На территории участка застройки запроектированы открытая автопарковка, детские площадки, площадки для отдыха взрослого населения, места сбора отходов.

Многоквартирные жилые дома будут односекционными высотой 6−8 этажей (23 м), с техническим этажом и с расположением встроенных торговых помещений на первом этаже. В одном доме будет 15 квартир: 10 однокомнатных и 5 двухкомнатных. На этаже будут расположены по три квартиры.

Дома планируют сделать каркасно-монолитными с ограждающими стенами из газосиликатных блоков. Здание выполнено с одной лестничной клеткой, общим коридором на каждом этаже, лифтовым холлом и одним пассажирским лифтом. Основные входы в жилую часть запроектированы со стороны дворовой территории.

Общественное обсуждение будет проходить с 6 по 30 августа. Экспозиция проекта будет размещена в холле Могилевского горисполкома. Подробно о порядке проведения общественного обсуждения — тут.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гомельский фитнес-клуб запускает бесплатный ЗОЖ-проект для всех мам города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика