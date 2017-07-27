В Могилеве недалеко от облисполкома хотят построить две многоэтажки

Два многоквартирных жилых дома собираются построить в Могилеве в районе пересечения проспекта Мира с улицей Ленинской. По этому поводу горисполком проводит общественное обсуждение архитектурно-планировочной концепции объекта.





По проекту, дома с благоустройством займут 0,55 га. Их планируют разместить между существующими многоэтажками и частным сектором. При этом снесут дом № 9 на улице Котовского.

На территории участка застройки запроектированы открытая автопарковка, детские площадки, площадки для отдыха взрослого населения, места сбора отходов.

Многоквартирные жилые дома будут односекционными высотой 6−8 этажей (23 м), с техническим этажом и с расположением встроенных торговых помещений на первом этаже. В одном доме будет 15 квартир: 10 однокомнатных и 5 двухкомнатных. На этаже будут расположены по три квартиры.

Дома планируют сделать каркасно-монолитными с ограждающими стенами из газосиликатных блоков. Здание выполнено с одной лестничной клеткой, общим коридором на каждом этаже, лифтовым холлом и одним пассажирским лифтом. Основные входы в жилую часть запроектированы со стороны дворовой территории.

Общественное обсуждение будет проходить с 6 по 30 августа. Экспозиция проекта будет размещена в холле Могилевского горисполкома. Подробно о порядке проведения общественного обсуждения — тут .