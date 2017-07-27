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Аренда зала - от 8 тысяч долларов, вся свадьба - 50: где состоятельные белорусы гуляют свадьбы
Расписаться с невестой на берегу Минского моря, закатить банкет в стенах замка, украсить все живыми цветами и заказать крошечные именные пироженки — молодоженам запомнится, а гостям будет что запостить в Instagram. Но даже не это главное в дорогих свадьбах. Статус торжества всегда определяет место. Несколько лет назад самую дорогую свадьбу можно было сыграть в Robinson Club, где аренда банкетного зала стоила 17 тысяч долларов. А что сейчас?
REALTY.TUT.BY опросил свадебных распорядителей, фотографов и ведущих и составил топ-5 мест, где состоятельные белорусы гуляют свадьбы. Справедливости ради эксперты просили указать, что «площадки лучшие, но не хватает уже чего-то новенького». И добавили, что «по-настоящему богатые белорусы празднуют свадьбы в Европе».
1. Robinson Club
После открытия загородного клуба в 2011 году сыграть тут свадьбу могли лишь избранные — по тем временам аренда банкетного зала White Hall стоила 17 тысяч долларов. Теперь цены стали демократичнее: тот же White Hall можно арендовать уже от 8 тысяч долларов (в эквиваленте). Этот зал вмещает до 120 гостей (400 — фуршет вместе с прилегающей террасой).
Кроме White Hall есть еще три банкетных зала с меньшей вместимостью: «Порт» (100 человек) — от 7 тысяч долларов, «Зал невест» (60 человек) — от 5 тысяч долларов.
Банкетный менеджер Дарья рассказала, что цены за аренду залов указаны стартовые и зависят они от количества гостей. Также в эту сумму уже входит полный заказ по меню.
Небольшую свадьбу можно отпраздновать в стеклянной беседке на воде, которая вмещает до 14 гостей и стоит в эквиваленте 200 долларов за аренду. К этой сумме нужно будет прибавить заказ по меню.
В Robinson Club для выездной регистрации брака есть несколько площадок — ротонда и лужайки. Их аренда будет стоить 2000 и 1000 рублей соответственно. Все площадки с видом на Минское море.
О всех нюансах свадебных торжеств в Robinson Club заботятся четыре банкетных менеджера. Кейтеринг сюда заказывать не принято. В загородном клубе работает свой шеф-повар. Кухня европейская, авторская.
Свадьбу тут праздновал, например, певец Дмитрий Колдун.
2. Отель Marriott
В отеле 11 банкетных залов. Для проведения свадебных торжеств в основном используют два из них — Falcon, рассчитанный на 250 гостей, и Event Room.
Цена за аренду зала здесь не предусмотрена. Оплата ведется по следующей схеме: меню от 75 долларов на человека и с условием, что минимальное количество гостей в банкетном зале Falcon — не меньше шестидесяти.
Атмосферный и уютный зал Event Room не имеет ограничений по минимальному количеству гостей. Оплата — от 75 долларов за человека по меню.
Для молодоженов отель предусматривает много «плюшек». Так, над организацией торжества будет хлопотать свадебный координатор, сертифицированный Marriott; после оформления заказа на банкет молодоженам предлагают заблаговременную дегустацию меню. Если на свадьбе присутствует не менее 20 гостей, в стоимость банкета уже входит специально декорированный для молодоженов номер в отеле, с двумя завтраками и посещением фитнес-центра.
Выездную регистрацию брака можно провести на берегу реки Свислочь или внутри отеля. Цена — 500−550 долларов.
Отель Marriott популярен у бизнесменов, специалистов IT-сферы, спортсменов. Недавно тут сыграл свадьбу форвард «Динамо-Минск» Артур Гаврус.
3. Dipservice Hall
Свадебные распорядители ставят высокую оценку и резиденции «Фрунзе» в Войсковом переулке, которая некоторое время была резиденцией Лукашенко.
Напомним, резиденция была закрытым местом, пока в 2014 году ее не передали в управление Дипсервиса.
Тогда резиденция изменила название на Dipservice Hall и стала доступной для проведения свадеб, корпоративов и банкетов. В аренду тут можно снять банкетный Голубой зал. А также коттеджи для проживания молодоженов и их гостей.
На территории Dipservice Hall также можно провести выездную регистрацию брака.
К слову, о том, как Dipservice Hall устроен изнутри, TUT.BY писал большой
Голубой зал рассчитан на 160 человек (банкет) и до 400 человек (фуршет). Аренда зала стоит 2,5 — 3 тысячи долларов.
В прошлом году в начале июня в Голубом зале гуляла
4. Несвижский замок
— Недавно во внутреннем дворике Несвижского замка гуляла свадьба под 200 человек, — рассказал один из организаторов свадебных торжеств в этом гостинично-ресторанном комплексе. — Ставили шатры, накрывали банкетные столы, замок был закрыт. Такая свадьба в замке, с арендой гостиницы, внутреннего дворика, банкетом обойдется в среднем в 50−60 тысяч долларов.
Свадебный распорядитель рассказал, что для проведения торжества в Несвижском замке сдаются в аренду несколько помещений — Гетманский зал, Бальный зал, часть музея и внутренний дворик.
Если свадьба небольшая по количеству гостей, то банкет обычно устраивают в замке в ресторане «Гетман», который вмещает до 56 человек. Если гостей много, берут в аренду внутренний дворик, ставят шатры и накрывают столы.
Аренда 500 м² внутреннего дворика замка стоит 532 рубля в час (расценки озвучили в экономическом отделе замка. — Прим.TUT.BY). За пять часов свадьбы — с 19.00 (именно в это время замок закрывают для туристов) до 24.00 — 2660 рублей.
Также в Несвижском замке можно заказать церемонию регистрации брака в Театральном зале, который вмещает до 110 человек. В церемонии могут принимать участие артисты из Минска — те играют Радзивиллов, поздравляют молодоженов. Можно еще заказать живое музыкальное сопровождение, станцевать с князьями первый танец — полонез. В зависимости от «набора развлечений», церемония будет стоить от 600 до 1000 рублей.
Церемония регистрации брака в Ратуше, которая в прейскуранте называется «Шлюб у Ратушы», стоит 250 рублей.
Фотосессия в интерьерах замка стоит 48 рублей плюс по 14 рублей за входной билет за каждого, кто будет присутствовать на съемке.
Сделать предложение любимой можно, воспользовавшись услугой замка «Предложение руки и сердца». Стоит от 150 до 300 рублей, в зависимости от музыкального сопровождения.
Свадебные распорядители рассказали, что молодожены любят останавливаться в люксовых номерах (их всего четыре), которые расположены прямо в замке. Эти номера, где ванные комнаты расположены в замковых башнях, арендуют еще и для фотосессий «Утро невесты».
Номера стоят от 385 рублей в сутки.
5. Sporting Club
В 2010 году тут с размахом праздновал свою свадьбу известный кавээнщик Вадим Галыгин. Для свадебных торжеств в Sporting Club есть два банкетных зала, основной — на первом этаже, рассчитанный на 60 гостей. Его аренда обойдется в 5 тысяч долларов.
Второй зал совсем небольшой, панорамный, рассчитан всего на 17 гостей. Его аренда составляет 150 долларов.
Также отпраздновать свадьбу можно в беседке, рассчитанной на 40 человек. Аренда обойдется молодоженам в 400 долларов. В беседку можно заказать кейтеринг или воспользоваться услугами шеф-повара Sporting Club.
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Мы составили топ-5 мест, где состоятельные белорусы играют шикарные свадьбы.
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