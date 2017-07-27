Аренда зала - от 8 тысяч долларов, вся свадьба - 50: где состоятельные белорусы гуляют свадьбы

Расписаться с невестой на берегу Минского моря, закатить банкет в стенах замка, украсить все живыми цветами и заказать крошечные именные пироженки — молодоженам запомнится, а гостям будет что запостить в Instagram. Но даже не это главное в дорогих свадьбах. Статус торжества всегда определяет место. Несколько лет назад самую дорогую свадьбу можно было сыграть в Robinson Club, где аренда банкетного зала стоила 17 тысяч долларов. А что сейчас?

REALTY.TUT.BY опросил свадебных распорядителей, фотографов и ведущих и составил топ-5 мест, где состоятельные белорусы гуляют свадьбы. Справедливости ради эксперты просили указать, что «площадки лучшие, но не хватает уже чего-то новенького». И добавили, что «по-настоящему богатые белорусы празднуют свадьбы в Европе».

1. Robinson Club



Фото: yahta.by

После открытия загородного клуба в 2011 году сыграть тут свадьбу могли лишь избранные — по тем временам аренда банкетного зала White Hall стоила 17 тысяч долларов. Теперь цены стали демократичнее: тот же White Hall можно арендовать уже от 8 тысяч долларов (в эквиваленте). Этот зал вмещает до 120 гостей (400 — фуршет вместе с прилегающей террасой).



Фото:perfect.by

Кроме White Hall есть еще три банкетных зала с меньшей вместимостью: «Порт» (100 человек) — от 7 тысяч долларов, «Зал невест» (60 человек) — от 5 тысяч долларов.



Фото: perfeсt.by



Свадебный банкет в «Зале невест». Фото: chaplin.by.



Фото: perfeсt.by

Банкетный менеджер Дарья рассказала, что цены за аренду залов указаны стартовые и зависят они от количества гостей. Также в эту сумму уже входит полный заказ по меню.



Фото: balash.by

Небольшую свадьбу можно отпраздновать в стеклянной беседке на воде, которая вмещает до 14 гостей и стоит в эквиваленте 200 долларов за аренду. К этой сумме нужно будет прибавить заказ по меню.



Фото: robins.by

В Robinson Club для выездной регистрации брака есть несколько площадок — ротонда и лужайки. Их аренда будет стоить 2000 и 1000 рублей соответственно. Все площадки с видом на Минское море.



Фото: chaplin.by



Фото: chaplin.by

О всех нюансах свадебных торжеств в Robinson Club заботятся четыре банкетных менеджера. Кейтеринг сюда заказывать не принято. В загородном клубе работает свой шеф-повар. Кухня европейская, авторская.

Свадьбу тут праздновал, например, певец Дмитрий Колдун.



Фото: perfect.by

2. Отель Marriott



Фото: chaplin.by

В отеле 11 банкетных залов. Для проведения свадебных торжеств в основном используют два из них — Falcon, рассчитанный на 250 гостей, и Event Room.



Фото: chaplin.by

Цена за аренду зала здесь не предусмотрена. Оплата ведется по следующей схеме: меню от 75 долларов на человека и с условием, что минимальное количество гостей в банкетном зале Falcon — не меньше шестидесяти.



Фото: marriott.com.ru

Атмосферный и уютный зал Event Room не имеет ограничений по минимальному количеству гостей. Оплата — от 75 долларов за человека по меню.



Фото предоставлено пиар-службой отеля Marriott



Фото предоставлено пиар-службой отеля Marriott

Для молодоженов отель предусматривает много «плюшек». Так, над организацией торжества будет хлопотать свадебный координатор, сертифицированный Marriott; после оформления заказа на банкет молодоженам предлагают заблаговременную дегустацию меню. Если на свадьбе присутствует не менее 20 гостей, в стоимость банкета уже входит специально декорированный для молодоженов номер в отеле, с двумя завтраками и посещением фитнес-центра.



Фото: chaplin.by

Выездную регистрацию брака можно провести на берегу реки Свислочь или внутри отеля. Цена — 500−550 долларов.



Фото: chaplin.by



Фото: chaplin.by

Отель Marriott популярен у бизнесменов, специалистов IT-сферы, спортсменов. Недавно тут сыграл свадьбу форвард «Динамо-Минск» Артур Гаврус.



Фото: chaplin.by

3. Dipservice Hall



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Свадебные распорядители ставят высокую оценку и резиденции «Фрунзе» в Войсковом переулке, которая некоторое время была резиденцией Лукашенко.

Напомним, резиденция была закрытым местом, пока в 2014 году ее не передали в управление Дипсервиса.



Фото: perfect.by



Фото: perfect.by

Тогда резиденция изменила название на Dipservice Hall и стала доступной для проведения свадеб, корпоративов и банкетов. В аренду тут можно снять банкетный Голубой зал. А также коттеджи для проживания молодоженов и их гостей.



Фото: @mfralova, instagram.com

На территории Dipservice Hall также можно провести выездную регистрацию брака.



Фото: @mfralova, instagram.com

К слову, о том, как Dipservice Hall устроен изнутри, TUT.BY писал большой материал .



Фото: @mfralova, instagram.com

Голубой зал рассчитан на 160 человек (банкет) и до 400 человек (фуршет). Аренда зала стоит 2,5 — 3 тысячи долларов.

В прошлом году в начале июня в Голубом зале гуляла свадьбу теннисистка и певица Ольга Барабанщикова.

4. Несвижский замок





— Недавно во внутреннем дворике Несвижского замка гуляла свадьба под 200 человек, — рассказал один из организаторов свадебных торжеств в этом гостинично-ресторанном комплексе. — Ставили шатры, накрывали банкетные столы, замок был закрыт. Такая свадьба в замке, с арендой гостиницы, внутреннего дворика, банкетом обойдется в среднем в 50−60 тысяч долларов.



Фото: Павел Теплицкий

Свадебный распорядитель рассказал, что для проведения торжества в Несвижском замке сдаются в аренду несколько помещений — Гетманский зал, Бальный зал, часть музея и внутренний дворик.



Ресторан «Гетман». Фото: svadbavzamke.by, Международное свадебное агентство «Ты и Я».

Если свадьба небольшая по количеству гостей, то банкет обычно устраивают в замке в ресторане «Гетман», который вмещает до 56 человек. Если гостей много, берут в аренду внутренний дворик, ставят шатры и накрывают столы.



Фото: svadbavzamke.by, Международное свадебное агентство «Ты и Я».

Аренда 500 м² внутреннего дворика замка стоит 532 рубля в час (расценки озвучили в экономическом отделе замка. — Прим.TUT.BY). За пять часов свадьбы — с 19.00 (именно в это время замок закрывают для туристов) до 24.00 — 2660 рублей.

Также в Несвижском замке можно заказать церемонию регистрации брака в Театральном зале, который вмещает до 110 человек. В церемонии могут принимать участие артисты из Минска — те играют Радзивиллов, поздравляют молодоженов. Можно еще заказать живое музыкальное сопровождение, станцевать с князьями первый танец — полонез. В зависимости от «набора развлечений», церемония будет стоить от 600 до 1000 рублей.



Фото: svadbavzamke.by, Международное свадебное агентство «Ты и Я».

Церемония регистрации брака в Ратуше, которая в прейскуранте называется «Шлюб у Ратушы», стоит 250 рублей.





Фотосессия в интерьерах замка стоит 48 рублей плюс по 14 рублей за входной билет за каждого, кто будет присутствовать на съемке.



Фото: svadbavzamke.by, Международное свадебное агентство «Ты и Я».

Сделать предложение любимой можно, воспользовавшись услугой замка «Предложение руки и сердца». Стоит от 150 до 300 рублей, в зависимости от музыкального сопровождения.



Фото: palacehotel.by



Фото: palacehotel.by

Свадебные распорядители рассказали, что молодожены любят останавливаться в люксовых номерах (их всего четыре), которые расположены прямо в замке. Эти номера, где ванные комнаты расположены в замковых башнях, арендуют еще и для фотосессий «Утро невесты».

Номера стоят от 385 рублей в сутки.

5. Sporting Club



Фото: klub.by

В 2010 году тут с размахом праздновал свою свадьбу известный кавээнщик Вадим Галыгин. Для свадебных торжеств в Sporting Club есть два банкетных зала, основной — на первом этаже, рассчитанный на 60 гостей. Его аренда обойдется в 5 тысяч долларов.



Скриншот свадебного слайд-шоу Вадима Галыгина

Второй зал совсем небольшой, панорамный, рассчитан всего на 17 гостей. Его аренда составляет 150 долларов.



Скриншот свадебного слайд-шоу Вадима Галыгина

Также отпраздновать свадьбу можно в беседке, рассчитанной на 40 человек. Аренда обойдется молодоженам в 400 долларов. В беседку можно заказать кейтеринг или воспользоваться услугами шеф-повара Sporting Club.



Скриншот свадебного слайд-шоу Вадима Галыгина