Беларусь, конечно, не США и не Япония, где наводнения и тайфуны накрывают десятки тысяч автомобилей, которые потом получают клеймо «утопленник» и отправляются на рынки. Но глядя на фото стоящих по фары в воде автомобилей после белорусских ливней, понимаешь, что спустя некоторое время эти экземпляры могут оказаться на авторынке. Советуем, как не оказаться владельцем «утопленника» - все, что потребуется - ваша внимательность.

«Утопленник», как и дьявол, кроется в мелочах. Нужно лишь знать, куда смотреть, что делать и чем грозит покупка автомобиля, принявшего незапланированную ванную.

Присмотритесь





Потенциальными признаками «утопления» являются разводы и капли воды в фарах и задних фонарях, неработающие «противотуманки», песок под капотом на лонжеронах. Конечно, все это можно отмыть и почистить, а фары — заменить, так что надо быть внимательным.

В принципе, пресная дождевая вода, в которой побывал автомобиль, не заставит кузов зацвести рыжим цветом. Но влага может застояться в скрытых полостях, особенно если забиты дренажные отверсия. В салоне под ковриками и пластиковыми накладками на порогах воды тоже быть не должно.

Чехлы на креслах должны вас насторожить. Как минимум стоит под них заглянуть, проверить, нет ли грязных водяных разводов на креслах. Менять сиденья или обивку дорого, не каждый захочет этим заниматься.

Принюхайтесь





Это с неба дождевая вода падает чистой и прозрачной. А после контакта с асфальтом, грязью, травой и ветками превращается в мутную и, зачастую,плохо пахнущую жижу. Так что блотистый запах в салоне — первый признак того, что автомобиль искупался глубже, чем ему положено. Но самое главное, что вывести этот запах практически невозможно, если не разобрать салон до винтика и не выбросить пропитанные водой ковры и сиденья.

Хитрый продавец может поменять сиденья, но вот все ковры, закрывающие пол машины, вряд ли будет менять. Так что если в машине уж слишком навязчив запах освежителя, нужно наклонится и понюхать пол где-нибудь под передними креслами. Там запах будет наиболее ощутим.

Пощелкайте кнопками







Включайте в машине все, что должно и может включаться. Даже подогрев заднего стекла и зеркал, если он имеется. И лампочка подсветки бардачка тоже должна работать. Любые нарушения вработе электрических систем должны насторожить. Проверьте, чтобы электроприводы стекол работали корректно. Даже люк может пострадать после незапланированного «заплыва».

Осмотрите электрические контакты везде, где они доступны. На них не должно быть следов окисления. Но проблема в том, что последствия воздействия воды могут вылезти со временем. Причем в самых разных местах.

Чуть не забыли: диагностика у толкового электрика — строго обязательно.

Заведите и послушайте







Специалисты утверждают, что вода вымывает смазку из подшипников. В результате вы должны услышать гул от работы навесных агрегатов: геренатора, компрессора кондиционера. Но такие тонкие вещи способно уловить не каждое ухо. Поэтому как минимум убедитесь, что двигатель заводится с пол-оборота.

Можно вытащить щуп и посмотреть на масло. Если оно свеже и прозрачное — есть повод задуматься, с чего бы это продавец решил расщедриться? Новые фильтры — воздушный и масляный — тоже должны насторожить.

После того, как автомобиль долго постоял в воде, рекомендуется вообще заменить полностью все рабочие жидкости. Продавец так и говорит? Бегите.

Не жадничайте





Низкая цена автомобиля должна не обрадовать, а насторожить. Так что не теряйте голову от счастья, что нашли экземпляр дешевле рыночной цены. Никто не станет продавать хорошую машину по низкой цене, особенно если неделю назад полстраны мечтало поменять автомобиль на моторную лодку.