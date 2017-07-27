Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждём ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

В этот раз публикуем письмо читателя, который не может создать семью… И в 42 года всерьез обеспокоился.



favim.com

— Здравствуйте, мне скоро 42. Я не женат и никогда не был. Я не знаю почему. Это, собственно, мой вопрос. У меня высшее образование. Я работник бюджетной сферы со средним доходом или ниже среднего. Со времен учебы в вузе родители мне методично внушали, что моя половинка должна соответствовать мне по статусу. Мне в жизни почти всегда встречались женщины, которые были «ниже» меня. Возможно, моя реакция на рекомендации родителей была отчасти протестной. До 30 лет я не был озабочен проблемой вступления в брак. Женщин было много и разных. Романы разной продолжительности заканчивались одним и тем же: расставанием — иногда по моей инициативе, иногда по ее. Но всегда отсутствовала взаимность чувств (когда любил я, не любили меня, и наоборот). Наверное, я всегда искал какой-то идеальный вариант, модель женщины и отношений с ней. Последние 10−12 лет жизни пробежали как-то незаметно, как будто их и не было. И сейчас чувствуешь себя как у разбитого корыта. Возможно, я кого-то не оценил или недооценил. И та же проблема, что и раньше: женщина, которой я интересен, неинтересна мне, и наоборот. Похоже на движение по кругу. Как выйти из этого круга? Подскажите.

Оксана Бланк, практикующий психолог «Центра успешных отношений »:

— Ваш вопрос выдает вашу немного инфантильную позицию по отношению к собственной жизни. После сорока — это, как правило, возраст, когда мы анализируем свою жизнь, делаем выводы, ищем причинно-следственные связи, поэтому, когда вы задаете вопрос «почему я никогда не был женат?», это звучит так, будто вы здесь совершенно ни при чем и, может, кто-то другой знает это лучше, чем вы. Но никто, кроме вас, этого не знает.

Для полноценного анализа вы дали слишком мало информации, и в данной ситуации я могу только предполагать, а вы можете примерять написанное на себя, анализировать и решить для себя, что из этого — о вас, а что нет.

Когда вы говорите о том, что вам всё время попадались «не те» — это о том, что вы по какой-то причине организовали вокруг себя именно такое пространство и окружили себя именно такими людьми. Вы постоянно «не с теми» — вы их и выбираете. Скорее всего, чтобы случайно не встретить «ту самую», ведь когда у человека есть какая-то установка — он найдет способ её постоянно подтверждать и убеждаться в своей правоте.

Вы написали, что ваши родители влияют на ваш выбор, и можно предположить, что если родители влияют на выбор девушки, то, скорее всего, они влияют на выбор всего — как жить, куда ходить, что носить, с кем дружить и что делать. В такой ситуации человек вырастает довольно инфантильным в принятии решений и в том, чтобы взять ответственность на себя. Он ждет, что кто-то за него всё решит, поможет, сделает.

Вступление в брак предполагает осознанный выбор. Брак — это ответственность, чувство долга, поэтому порой, когда люди избегают ответственности или трудностей, они не вступают в брак и не заводят серьезных отношений.

Прослеживается также какая-то неактивная позиция. Возможно, это позиция ребенка авторитарных родителей, которого в детстве постоянно опекали и везде сопровождали. В таком случае часто вырастает человек, у которого нет потенциала «заботиться», потому как до этого он только потреблял заботу. Семейная жизнь требует очень много участия, заботы: сначала ты заботишься о жене, потом появляются дети — и тебе нужно всё больше и больше отдавать. Когда на это нет ресурса — решиться сложно.

Мужчины, которые не были в серьезных отношениях, также часто говорят: «Я боюсь, что это не навсегда/я боюсь, что меня обманут». Если была установка, что тебе нужно выбирать женщин «по статусу» — это часто установка с позиции того, что тебя могут использовать. И тогда появляется страх, настороженность, недоверие — и становится очень сложно выстраивать близкие и интимные отношения. Ведь близость и интимность предполагают полное доверие.

В вашей фразе о «разбитом корыте» чувствуется потеря смысла. Когда вы «бежите по кругу», сложно выйти из него, отстраниться от переживаний и стать объективным. Задумайтесь о помощи специалиста.

Также стоит задать себе вопрос: почему вы обращали внимание на женщин, которые «ниже» вас? Может ли быть так, что человек «ниже» по статусу, но тебе с ним хорошо?

Может быть, вам нужно сместить акцент с того, какие партнеры, на то, «какой партнер я». Когда вы разберетесь в себе, тогда появятся четкие ориентиры — с кем вам на самом деле комфортно.

В вашем окружении много женщин — выбор есть. 42 года — это активный возраст, когда всё ещё можно изменить.