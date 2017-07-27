Молода и прекрасна: Вера Брежнева поделилась секретами красоты

Недавно в Instagram появился новый проект, который организовали подруги Ксении Собчак — Матильда Шнурова, Оксана Лаврентьева, Полина Киценко и другие. Девушки создали женское сообщество #SlimBitchClub, в котором звезды делятся своими секретами стройности, рассказывает украинское издание «Сегодня» .





На странице этого проекта в Instagram Вера Брежнева рассказала о своем ежедневном рационе питания и тренировках:

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Окт 23 2016 в 2:32 PDT

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Ноя 5 2016 в 2:19 PDT

— Мое утро начинается с трех вещей после пробуждения: улыбка, стакан теплой воды (желательно теплой, когда я на гастролях не всегда есть возможность ее подогреть, но просто стакан воды тогда) и с разминки! У меня есть моя разминка типа зарядки. И есть сурья намаскар (комплекс упражнений «приветствие солнцу»). У меня это занимает 15 минут. После этого я чувствую легкость, гибкость, пластичность и, конечно же, любовь! Сурья намаскар переводится как «приветствие солнцу», то есть я приветствую день в телесном смысле и в эмоциональном. Безусловно, для меня важна физическая нагрузка, но у меня не каждый день есть такая возможность, а утренняя разминка и зарядка все равно прокачивает мое тело, поэтому у меня это ежедневный обязательный ритуал, вне зависимости от того, во сколько я проснулась. Если говорить о физической нагрузке, то я для себя объединяю три разных физических нагрузки: кардионагрузка; силовая нагрузка, которой я просто занимаюсь на коврике и иногда используя небольшие элементы типа резинки, утяжеления; и третий элемент — это пилатес. Для меня он важен. Далее, безусловно, еда. По поводу еды для меня обязательно трехразовое питание, насколько это возможно".

Публикация от #SlimBitchClub (@slimbitchclub) Июл 24 2017 в 6:06 PDT

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Апр 22 2017 в 1:27 PDT

Вера признается, что не употребляет сахар: «Я — жаворонок, человек утра, и я обязательно должна позавтракать. То есть после всего того, что я сделала, я завтракаю. Я очень люблю каши, просто обожаю, поэтому мой завтрак состоит чаще всего из каш. Иногда я могу съесть к кашам какой-нибудь белок, если знаю, что не скоро пообедаю, в большинстве случаев это яйцо. Либо сырники на кукурузной муке. Это заменяет мне кукурузную кашу с белком, когда там творог как белок. Обед у меня — самый плотный прием пищи, самый любимый (завтрак тоже люблю, но во время обеда я стараюсь, есть то, что люблю, все, что я хочу, даже если иногда долго себе этого не позволяю). Ужин — самый легкий, он должен закончиться до 8 часов вечера. Безусловно, бывают форс-мажоры и исключения, но это, скорее, именно исключения, регулярно я должна закончить ужин до 8 часов вечера. Мой ужин состоит из белка, овощей, белого или зеленого цвета, потому что все овощи желтого, красного и оранжевого цветов содержат сахар и задерживают воду. Кстати, о сахаре! Я не употребляю ничего рафинированного вообще! Я не употребляю рафинированное масло, я не употребляю рафинированный сахар, не употребляю рафинированную муку, поэтому у меня все продукты в основном моем рационе необработанные. Если я не уверена в качестве продуктов, допустим, в кафе, ресторане, самолете, я просто их не ем. Вместо сахара использую в пищу мед без термической обработки, даже в кашу иногда добавляю мед и, соответственно, фрукты. Это все, что из сахара ем. Я не употребляю молочные продукты, ни цельное молоко, ни сметану, вместо сметаны в салат могу добавить йогурт. Иногда я ем творог и редко, если сильно хочу, могу выпить кефир или йогурт.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июн 13 2016 в 4:08 PDT

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Авг 11 2016 в 12:09 PDT

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июл 17 2016 в 2:19 PDT

В течение дня я выпиваю полтора литра воды. Я вычла свой коэффициент по всем известной формуле. По моей формуле я должна исходя из моего веса выпивать один литр и 200 мл воды в день, я же пью около 1,5 литра. 5 факторов, которые лежат в основе моего жизненного прекрасного самоощущения — это: сон, психологическая гармония, физическая нагрузка, правильное питание и массаж. Это то, что, по сути, составляет мою жизнь, держит ее в прекрасном балансе! Ну и на данный момент ни в моем теле, ни в моем лице нет имплантов, нет ботокса, нет филлеров, то есть я — экопродукт, кровь с молоком! Зато есть парочка лишних сочных килограммчиков после отпуска. Кстати, в отпуске я тоже придерживаюсь правил питания и занимаюсь спортом", — поделилась звезда.