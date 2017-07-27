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Легенда мирового фехтования Елена Белова отмечает юбилей

28.07.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Легендарная спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Республики Беларусь и единственная олимпийская чемпионка среди женщин в индивидуальных соревнованиях в истории всего советского фехтования Елена Белова отметила, что в свой юбилей открывает новый этап жизни и смотрит на него с оптимистическим настроем.

В настоящее время Елена Дмитриевна Белова — профессор Белорусского государственного университета физической культуры.  Знаменитая спортсменка и тренер воспитывает молодое поколение и следит за результатами соревнований, в которых выступают белорусские фехтовальщики. Из недавних — прошедший в апреле юношеский чемпионат Европы и чемпионат мира, который на днях завершился в Лейпциге.

Легенда мирового фехтования Елена Белова отмечает юбилей
© Sputnik / Виктор Толочко
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"К сожалению, только день тому назад разговаривала с председателем федерации фехтования Алексеем Овсянкиным, и еще неизвестны были точные результаты.  Но вроде бы он сказал, что таких каких-то высоких результатов белорусские фехтовальщики на этом чемпионате мира не показали. Но будем надеяться, что, несмотря на какие-то кризисы, в следующие годы будет намечаться подъем", — сказала Белова.

По мнению легендарной спортсменки, сейчас необходимо активизировать работу в этом виде спорта, поскольку в свое время в Беларуси были заложены очень хорошие традиции фехтования.  

"Я могу сказать не как профессор, а как человек, который имел какое-то отношение к фехтованию, в прошлом году я ездила в качестве руководителя на чемпионат Европы, который проходил в Болгарии, просмотрела все соревнования. Потом был чемпионат, который проходил в Минске, тоже просмотрела определенное количество поединков. Постоянно бываю на чемпионатах мира и могу сказать, что намечается какое-то улучшение в нашем виде спорта", — сказала Белова.

Беседу с известной советской фехтовальщицей, четырехкратной олимпийской чемпионкой Еленой Дмитриевной Беловой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В свой 70-летний юбилей знаменитая советская фехтовальщица на рапирах, четырехкратная олимпийская чемпионка Елена Дмитриевна Белова рассказала радио Sputnik...

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