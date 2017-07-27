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Видеофакт: Стамбул затопило и засыпало градом

28.07.2017 08:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Ливень, сопровождавшийся градом, обрушился на Стамбул через 10 дней после предыдущего урагана. В результате выпадения осадков оказались затоплены несколько станций метро.    

Число пострадавших из-за ливня и шквалистого ветра в Стамбуле возросло до 10, два человека находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

В городе шквалистым ветром повалены более 200 деревьев, снесены 88 крыш, опрокинуты пять башенных кранов, на некоторых трамвайных линиях оборваны провода. В районе Кючюкчекмедже произошло обрушение минарета, а в порте Хайдарпаша упал башенный кран и вспыхнул пожар. Еще один пожар произошел в районе Кягытхане, где молния ударила в один из магазинов.

Туннель под Босфором "Мармарай" работает с ограничениями. Его автомобильный дублер "Евразия" также закрыт. Стамбульские аэропорты Ататюрка и Сабиха Гекчен также функционируют с перебоями, 15 самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды и направлены на запасные аэродромы. Уровень пробок в городе достигал десяти баллов.

Град размером с мяч для гольфа разбил стекло самолета в небе над Стамбулом, авиалайнер был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту.

 
 
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