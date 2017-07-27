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Подшипник не для спиннера: МПЗ запустил новую кольцераскатную линию

28.07.2017 08:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В июле на ОАО "Минский подшипниковый завод" состоялся торжественный запуск новейшего кольцераскатного комплекса MURARO. На заводе построен производственный корпус, где установлено современное оборудование, позволяющее внедрять новые для Республики Беларусь технологические процессы обработки металла.

Кольцераскатный комплекс с числовым программным управлением представляет собой полностью автоматическую линию по изготовлению заготовок колец диаметром от 220 мм до 600 мм. Он включает в себя нагрев прутков, горячую рубку заготовок, штамповку заготовок на прессе, радиально-аксиальную раскатку заготовок на кольцераскаточной машине с автоматической загрузкой-выгрузкой заготовок по всему комплексу.

Смотрите в фотоленте Sputnik репортаж с открытия линии.

 
 
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Минский подшипниковый завод уже 66 лет выпускает подшипники, которые являются лишь очень дальними родственниками популярной игрушки.

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