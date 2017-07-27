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Гидромет о погоде на пятницу: жарко и грозы
28.07.2017 07:51 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл – Sputnik. Жаркая погода сохранится в Беларуси в пятницу 28 июля, но местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Pixabay
"На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. При этом местами по юго-востоку Беларуси пройдут сильные дожди", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что днем температура воздуха поднимется до отметки +27°С, по юго-востоку республики – до +30°С.
В Минске, по информации синоптиков, возможен небольшой кратковременный дождь с грозой, а столбики термометров днем покажут до +26°С.
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Самые сильные дожди, по информации белорусских синоптиков, ожидаются по юго-востоку страны.
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