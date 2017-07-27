Гидромет о погоде на пятницу: жарко и грозы

МИНСК, 28 июл – Sputnik. Жаркая погода сохранится в Беларуси в пятницу 28 июля, но местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. При этом местами по юго-востоку Беларуси пройдут сильные дожди", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что днем температура воздуха поднимется до отметки +27°С, по юго-востоку республики – до +30°С.

В Минске, по информации синоптиков, возможен небольшой кратковременный дождь с грозой, а столбики термометров днем покажут до +26°С.