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Гидромет о погоде на пятницу: жарко и грозы

28.07.2017 07:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл – Sputnik. Жаркая погода сохранится в Беларуси в пятницу 28 июля, но местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде на пятницу: жарко и грозы
© Pixabay
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"На большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. При этом местами по юго-востоку Беларуси пройдут сильные дожди", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что днем температура воздуха поднимется до отметки +27°С, по юго-востоку республики – до +30°С.

В Минске, по информации синоптиков, возможен небольшой кратковременный дождь с грозой, а столбики термометров днем покажут до +26°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Самые сильные дожди, по информации белорусских синоптиков, ожидаются по юго-востоку страны.

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