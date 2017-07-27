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У кого жемчуг мелкий: роскошества, которыми хвалятся белорусские звезды

28.07.2017 07:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 июл — Sputnik. Почти каждый человек любит считать чужие деньги, а уж если они принадлежат знаменитостям, то тем более.

Белорусских артистов даже просить не надо отчитаться по бюджету. Они и сами с удовольствием посвящают публику в свои будни, где есть и кабриолеты Porsche, и дорогие дома.

#uzari #uzarinawrocki #minsk #Kiev #шлях #сустрэчы Зноў на дарозе.

Публикация от Uzari Nawrocki (@uzarinawrocki) Май 29 2017 в 4:16 PDT

В мае певец Юзари, отправляясь в гастрольный тур, разметил у себя в Instagram фотоколлаж, на котором засветился Jaguar XJ. В комментариях посыпались поздравления от поклонников, мол, молодец, парень, хорошее у тебя авто. Артист же никаких опровержений не писал.

Jaguar XJ — модель представительского класса. В подержанном состоянии в Беларуси стоит порядка 19 тысяч долларов, но новая значительно дороже.

Судя по фото, ранее Юзари ездил на Ford.

Елена Гришанова тоже любит дорогие авто. Только певица сделала свой выбор в сторону кабриолета Porsche.

И у Люции Геращенко свой Porsche.

Хороший вкус = смелость + понимание законов гармонии. Всё! Третьего в этой формуле не дано. Сегодня можно легко найти отличного мастера, выбор большой. Но люди с хорошим вкусом здесь @etual.spa.minsk С Днём Рождения

 
Теги: Минск
 
 
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Судя по фото в соцсетях, самое впечатляющее авто у Елены Гришановой и Люции Геращенко, а лучшая коллекция ювелирных украшений - у Ксении Ситник.

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