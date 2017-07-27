|
У кого жемчуг мелкий: роскошества, которыми хвалятся белорусские звезды
28.07.2017 07:43 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Почти каждый человек любит считать чужие деньги, а уж если они принадлежат знаменитостям, то тем более.
Белорусских артистов даже просить не надо отчитаться по бюджету. Они и сами с удовольствием посвящают публику в свои будни, где есть и кабриолеты Porsche, и дорогие дома.
В мае певец Юзари, отправляясь в гастрольный тур, разметил у себя в Instagram фотоколлаж, на котором засветился Jaguar XJ. В комментариях посыпались поздравления от поклонников, мол, молодец, парень, хорошее у тебя авто. Артист же никаких опровержений не писал.
Jaguar XJ — модель представительского класса. В подержанном состоянии в Беларуси стоит порядка 19 тысяч долларов, но новая значительно дороже.
Судя по фото, ранее Юзари ездил на Ford.
Елена Гришанова тоже любит дорогие авто. Только певица сделала свой выбор в сторону кабриолета Porsche.
И у Люции Геращенко свой Porsche.
|
Архив (Разное)
Комментарии