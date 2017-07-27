Фантомная роскошь: представлен седан Rolls-Royce Phantom нового поколения

Создатели восьмого поколения седана Phantom говорят о своем детище, как о «лучшем автомобиле в мире», обещая беспрецедентный уровень комфорта, роскоши и качества. Премьера нового флагмана модельного ряда Rolls-Royce состоялась накануне в Лондоне.





Официально это восьмое по счету поколение Phantom, однако с тех пор как компания сменила прописку (нынешние модели Rolls-Royce выпускаются не в Крю, а в Гудвуде) и оказалась под патронажем BMW, речь, по сути, идет о второй генерации флагманского седана прославленной марки, разработанного при участии баварского концерна.





Автомобиль создан «с нуля» на новой и, как подчеркивают, разработчики, оригинальной модульной платформе с расширенным использованием алюминия — о степени унификации с BMW седьмой серии, разумеется, англичане предпочитают не говорить. На ней же будет построен и первый SUV в истории Rolls-Royce — будущая новинка носит кодовое Cullinan и поступит в продажу в 2019 году. Благодаря новой платформе кузов (он практически целиком изготовлен из крылатого металла) стал легче и жестче, хотя одних только элементов шумоизоляции у седана стало на 140 кг больше!





В движение 5,76-метровый седан приводит исполинский V12 объемом 6,75 л — как и у предшественника. Но мотор, опять-таки со слов представителей Rolls-Royce, является полностью новой разработкой — причем это уже не атмосферный агрегат, как прежде, а с парой турбокомпрессоров. Отдача битурбомотора достигает 571 лошадиной силы и 900 Нм крутящего момента против 460 сил и 720 Нм у «атмосферника» прежнего «Фантома». Пару мотору составляет 8-ступенчатый «автомат» ZF, причем завязанный на спутниковую навигацию и подбирающий передачи под условия движения.





Разумеется, новый Phantom оснащен пневмоподвеской, причем с «активной» функцией Magic Carpet Ride (фактически это аналог Magic Body Control от Mercedes) — на скоростях до 100 км/ч электроника отслеживает рельеф дороги перед автомобилем, заранее меняя жесткость подвески и положение каждого колеса относительно кузова.





Разглагольствовать о внешности нового Phantom нет смысла — любуемся фотографиями, а нравится или нет, решать каждому. Отметим лишь, что дизайн восьмого Phantom стал эволюцией облика предшественника — и это неудивительно, учитывая консерватизм англичан из Rolls-Royce и их клиентуры.







В салоне — традиционный для автомобилей марки избыток роскоши: в отделке широко используются кожа и древесина дорогих сортов, стекло, металл и шелк. Несколько чужеродным в выдержанном «под старину» интерьере выглядит 12,3-дюймовый экран мультимедиа-системы, но при необходимости простым нажатием кнопки его можно убрать с глаз долой под крышку на центральной консоли.

Широкой публике новый Phantom покажут на сентябрьском автосалоне во Франкфурте. У европейских дилеров он должен появиться уже в начале следующего года. Ожидается, что стартовая цена превысит 400 тысяч евро.