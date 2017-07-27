Depeche Mode вернутся в Беларусь: музыканты назвали дату минского концерта

Белорусы все-таки услышат живьем свежий хит Where’s the Revolution из нового альбома Spirit и споют хором Personal Jesus. 13 февраля 2018 года Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер выступят в «Минск-Арене» .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Менеджмент британской группы Depeche Mode потратил полторы недели на поиски возможности переноса несостоявшегося концерта. Музыканты вернутся в Беларусь в рамках европейской части Global Spirit Tour и представят новый альбом Spirit 13 февраля 2018 года.

— Все живые люди, поэтому мы с пониманием отнеслись к произошедшей 17 июля ситуации с Дэйвом, — говорит директор «Атом М» Андрей Алексеев. — Мы очень рады решению менеджмента, который видел тысячи расстроенных белорусов у дверей «Минск-Арены» и после долгих логистических расчетов все-таки нашел возможность добавить в график Беларусь. Мы благодарим всех поклонников за терпение и ожидания. Рад, что они оправдались. Уверен, белорусов будет ждать шоу с двойной энергетикой.

Global Spirit Tour стал одним из самых успешных туров за более чем 30-летнюю историю Depeche Mode. 33 концерта в 20 странах Европы, первую часть турне посетили более миллиона поклонников. Группу сопровождает 11 фур техники, а видеоряд готовил знаменитый голландский режиссер и фотограф Антон Корбейн.

Напомним, 17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться концерт Depeche Mode, однако незадолго до начала фанатов предупредили, что выступления сегодня не будет из-за болезни солиста Дэйва Гаана. Его госпитализировали в одну из больниц Минска из-за проблем с пищеварением.

Все билеты, купленные на концерт 17 июля, будут действительны. Дополнительно приобрести билеты на концерт 13 февраля можно будет уже совсем скоро на AFISHA.TUT.BY .