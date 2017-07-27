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Охранную зону Полесского заповедника ликвидируют. Лукашенко подписал указ
28.07.2017 09:15 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Лукашенко указом № 259 упразднил охранную зону Полесского радиационно-экологического заповедника.
Указ подписан вчера, 27 июля. Документом предусмотрена отмена охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, упразднение ее границ, площади и состава земель.
Пресс-службой президента сообщается, что знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника.
Также уточняется, что указ будет способствовать ведению сельскохозяйственной деятельности вблизи границ заповедника.
Заповедник был создан в 1988 году, после Чернобыльской аварии. Он был организован распоряжением Совета Министров на 142,8 тысяч гектаров загрязнённых земель Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов, включающих в себя белорусский сектор 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. На этих территориях сосредоточено около 30 % от выпавших на территорию Беларуси цезия, еще 73 % стронция, 97 % плутония.
Напомним, Александр Лукашенко посетил Полесский заповедник 16 июля. Тогда он отметил значительный прогресс в вопросе реабилитации пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий.
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Лукашенко указом № 259 упразднил охранную зону Полесского радиационно-экологического заповедника.
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