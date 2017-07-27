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Охранную зону Полесского заповедника ликвидируют. Лукашенко подписал указ

28.07.2017 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Охранную зону Полесского заповедника ликвидируют. Лукашенко подписал указ

фото: sputnik.by

Лукашенко указом № 259 упразднил охранную зону Полесского радиационно-экологического заповедника.

Указ подписан вчера, 27 июля. Документом предусмотрена отмена охранной зоны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, упразднение ее границ, площади и состава земель.

Пресс-службой президента сообщается, что знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника.

Также уточняется, что указ будет способствовать ведению сельскохозяйственной деятельности вблизи границ заповедника.

Заповедник был создан в 1988 году, после Чернобыльской аварии. Он был организован распоряжением Совета Министров на 142,8 тысяч гектаров загрязнённых земель Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов, включающих в себя белорусский сектор 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. На этих территориях  сосредоточено около 30 % от выпавших на территорию Беларуси цезия,  еще 73 % стронция, 97 %  плутония.

Напомним, Александр Лукашенко посетил Полесский заповедник 16 июля. Тогда он отметил значительный прогресс в вопросе реабилитации пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий. 

Главе государства в ходе посещения заповедника доложили, что при соблюдении необходимых мер предосторожности значительная часть территорий по-прежнему может быть задействована для различных видов хозяйственной деятельности, также было доложено и о планах по изменению границ заповедника.

 
 
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Лукашенко указом № 259 упразднил охранную зону Полесского радиационно-экологического заповедника.

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