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Эстонию пригласили ознакомиться с организацией учений «Запад 2017»

28.07.2017 09:42 — Разное | Ежедневник  
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Эстонию пригласили ознакомиться с организацией учений «Запад 2017»

фото: ТАСС

Министерство обороны Эстонии получило письменное приглашение принять участие в ознакомлении с организацией учений «Запад 2017» в Беларуси.

«Военный атташе Эстонии приглашен на период с 19 по 21 сентября на брифинг, обзор учений и наблюдение за учениями, а также на совершение экскурсий на оборонные предприятия Беларуси. Деталей приглашение не содержит», - говорится на сайте Минобороны Эстонии.

В Министерстве обороны Беларуси приглашение для Эстонии было подписано 21 июля.

«Поскольку речь не идет о наблюдении в рамках ОБСЕ, в лице приглашения мы видим приветствуемые нами шаги Беларуси по созданию прозрачности учений. Министерство обороны готово участвовать в мероприятиях на основании двусторонних отношений с Беларусью», - отмечает Министерство обороны Эстонии.

Как отмечает Минобороны, Россия не оповестила ОБСЕ об учениях «Запад 2017» ни официально, на добровольной основе.

«В прежние годы неоднократно обнаруживалось, что российская сторона разделяла учения, не докладывала об учениях или докладывала с преуменьшением масштаба учений», - говорится в заявлении Минобороны Эстонии, пишет Интерфакс.

 
 
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Министерство обороны Эстонии получило письменное приглашение принять участие в ознакомлении с организацией учений «Запад 2017» в Беларуси.

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