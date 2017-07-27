Ежкин-кот: кошка в Приморье усыновила восьмерых ежат

Известно, что когда детеныши остались одни, люди принесли их в Приморский зоопарк. Малыши были слепы и не могли есть самостоятельно. Сотрудники зоопарка попытались накормить их из бутылочек, но те отказались. Тогда было принято решение передать их кошке Мусе, которая тут же приняла детишек как своих.

Когда ежики подрастут, их выпустят на волю.