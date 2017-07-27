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Ежкин-кот: кошка в Приморье усыновила восьмерых ежат
28.07.2017 09:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Известно, что когда детеныши остались одни, люди принесли их в Приморский зоопарк. Малыши были слепы и не могли есть самостоятельно. Сотрудники зоопарка попытались накормить их из бутылочек, но те отказались. Тогда было принято решение передать их кошке Мусе, которая тут же приняла детишек как своих.
Когда ежики подрастут, их выпустят на волю.
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Кошка в зоопарке Приморья взяла на воспитание восьмерых ежат, чья родная мама погибла в природе. Смотрите на видео, как ежата любят свою приемную мать.
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