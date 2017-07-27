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В Брестской области автомобиль врезался в дерево, водителя доставали спасатели

28.07.2017 09:49 — Разное | Tut.by  
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В Столинском районе 27 июля легковой автомобиль врезался в дерево, сообщили в МЧС.

Сообщение об аварии поступило в дежурную службу МЧС в 23.32. Возле деревни Семигостичи водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Приехавшие сотрудники МЧС деблокировали водителя, который был доставлен в больницу.

 
 
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Приехавшие сотрудники МЧС деблокировали водителя, который был доставлен в больницу.

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