В Брестской области автомобиль врезался в дерево, водителя доставали спасатели

В Столинском районе 27 июля легковой автомобиль врезался в дерево, сообщили в МЧС .

Сообщение об аварии поступило в дежурную службу МЧС в 23.32. Возле деревни Семигостичи водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом.

Приехавшие сотрудники МЧС деблокировали водителя, который был доставлен в больницу.