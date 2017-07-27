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В Ганцевичском районе пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в забор и дерево

28.07.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
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В Ганцевичском районе пьяный водитель врезался в забор и дерево, сообщает ГАИ Брестской области.


Авария произошла 27 июля около 21.00 часов в деревне Задубье. 65-летний местный житель ехал на Volkswagen Passat по улице Октябрьская. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в металлический забор и дерево.


В аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Установлено, что мужчина был пьян.

 
 
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В аварии водитель получил травмы и был госпитализирован.

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