В Ганцевичском районе пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в забор и дерево

В Ганцевичском районе пьяный водитель врезался в забор и дерево, сообщает ГАИ Брестской области.





Авария произошла 27 июля около 21.00 часов в деревне Задубье. 65-летний местный житель ехал на Volkswagen Passat по улице Октябрьская. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в металлический забор и дерево.





В аварии водитель получил травмы и был госпитализирован. Установлено, что мужчина был пьян.