Билл Гейтс лишился статуса богатейшего человека в мире

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Основатель американской интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире, оттеснив на второе место одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса.

Это обусловлено резким ростом котировок акций Amazon в четверг, сообщила в телекомпания NBC.

Она обратила внимание на то, что стоимость ценных бумаг Amazon позапрошлой ночью повысилась более чем на 15 долларов. Это значит, что Безос стал богаче на свыше 800 млн долларов и опередил Гейтса. Вопрос заключается в том, насколько долго расценки на акции будут оставаться высокими. По оценке NBC, Безос заложил прочную основу для того, чтобы отобрать звание самого состоятельного обитателя планеты у основателя Microsoft, пишет ТАСС .

В конце августа 2016 года основателя Microsoft сместил с первого места в списке богатейших людей мира Амансио Ортега — глава холдинга Inditex, объединяющего бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti. Его состояние оценивалось в 78 миллиардов долларов, а состояние Гейтса — в 77,9 миллиарда долларов. Тем не менее в марте 2017 года основатель Microsoft взял реванш, пишет lenta.ru .