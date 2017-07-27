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На Стамбул вновь обрушился ливень, пострадавших – 10 человек

28.07.2017 09:57 — Разное | Ежедневник  
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На Стамбул вновь обрушился ливень, пострадавших – 10 человек

bykvu.com

По информации турецких СМИ, из-за стихии, обрушившейся вчера, 27 июля, на Стамбул, за медицинской помощью обратились не менее 10 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии, врачи ведут борьбу за их жизни.

С ограничениями работают аэропорты Ататюрка и Сабиха Гекчен, приземление 15 самолетов из-за непогоды перенесено на запасные аэродромы. Нарушено движение сквозь туннель под Босфором, сообщает ТАСС

В Стамбуле во время разгула стихии крупный град, размером с мяч для гольфа, разбил стекло в кабине пилота. Самолет совершал аварийную посадку. Сегодня власти работают в авральном режиме. Также шквалистым ветром повалены деревья, снесены крыши, на некоторых трамвайных линиях оборваны провода.

Городская власть предупредила жителей и гостей Стамбула об угрозе наводнения. Кроме того, в офисе губернатора Стамбула обратились к жителям с призывом не использовать собственные автомобили для передвижения по городу.

Это не первый сильный ливень, который обрушился на Стамбул этим летом. Буквально 10 дней назад, 18 июля, выпало рекордной количество осадков за 32 года. Тогда дождь привел к затоплению нескольких станций метро, автомобильное движение во многих районах города было парализовано.

 

 
 
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По информации турецких СМИ, из-за стихии, обрушившейся вчера, 27 июля, на Стамбул, за медицинской помощью обратились не менее 10 человек. Двое пострадавших в тяжелом...

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