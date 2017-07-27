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Радиация не страшна: Лукашенко отменяет границы зоны отчуждения
Согласно указу президента №259, охранная зона Полесского государственного радиационно-экологического заповедника будет отменена.
По указу предполагается упразднение границ заповедника, площади и состава земель с целью снятия ограничений с землепользователей по использованию земельных участков, находящихся на ее территории.
Как пишет
«Указ согласован всеми заинтересованными государственными органами. Его принятие не создаст препятствий системному и согласованному правовому регулированию отношений, связанных с использованием прилегающих к Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику территорий», - сообщает государственное информагентство.
Справка
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник — крупнейший (более 215 тысяч га) в Беларуси заповедник. Он был организован 18 июля 1988 года в белорусской части зоны отчуждения на территории трех наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной станции районов Гомельской области — Брагинского, Наровлянского и Хойникского. На территории находятся 96 покинутых населенных пунктов, где до аварии проживало более 22 тысяч жителей. Администрация ПГРЭЗ расположена в городе Хойники.
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Согласно указу президента №259, охранная зона Полесского государственного радиационно-экологического заповедника будет отменена.
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