Радиация не страшна: Лукашенко отменяет границы зоны отчуждения

Согласно указу президента №259, охранная зона Полесского государственного радиационно-экологического заповедника будет отменена.

По указу предполагается упразднение границ заповедника, площади и состава земель с целью снятия ограничений с землепользователей по использованию земельных участков, находящихся на ее территории.

Как пишет БЕЛТА , знаки радиационной опасности теперь будут размещены непосредственно в границах заповедника. В Совете Министров отметили, что принятие указа будет способствовать ведению хозяйственной деятельности вблизи границ заповедника.

«Указ согласован всеми заинтересованными государственными органами. Его принятие не создаст препятствий системному и согласованному правовому регулированию отношений, связанных с использованием прилегающих к Полесскому государственному радиационно-экологическому заповеднику территорий», - сообщает государственное информагентство.

Справка

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник — крупнейший (более 215 тысяч га) в Беларуси заповедник. Он был организован 18 июля 1988 года в белорусской части зоны отчуждения на территории трех наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной станции районов Гомельской области — Брагинского, Наровлянского и Хойникского. На территории находятся 96 покинутых населенных пунктов, где до аварии проживало более 22 тысяч жителей. Администрация ПГРЭЗ расположена в городе Хойники.