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В Турове после катания на капоте 16-летняя девушка попала в реанимацию
В Турове после катания на капоте попала в реанимацию 16-летняя девушка, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.
— 27 июля около 1.20 17-летний парень на ВАЗ-21063 перевозил на капоте свою 16-летнюю подругу. При повороте девушка не удержалась и упала на проезжую часть, — рассказали в ГАИ.
Девушка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию.
Выяснилось, что «жигули» принадлежат отцу парня, а сам молодой водитель в 2015 году уже задерживался ГАИ за управление автомобилем без прав.
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"Жигули" принадлежат отцу парня, а сам молодой водитель в 2015 году уже задерживался ГАИ за управление автомобилем без прав.
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