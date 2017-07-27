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В Турове после катания на капоте 16-летняя девушка попала в реанимацию

28.07.2017 10:20 — Разное | Tut.by  
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В Турове после катания на капоте попала в реанимацию 16-летняя девушка, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Гомельской области.

— 27 июля около 1.20 17-летний парень на ВАЗ-21063 перевозил на капоте свою 16-летнюю подругу. При повороте девушка не удержалась и упала на проезжую часть, — рассказали в ГАИ.

Девушка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимацию.

Выяснилось, что «жигули» принадлежат отцу парня, а сам молодой водитель в 2015 году уже задерживался ГАИ за управление автомобилем без прав.

 
 
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"Жигули" принадлежат отцу парня, а сам молодой водитель в 2015 году уже задерживался ГАИ за управление автомобилем без прав.

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