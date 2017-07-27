ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опрос Sputnik: мешают ли байкеры на дорогах в Минске

28.07.2017 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Мнения жителей домов, расположенных вдоль проспекта Независимости, разделились в отношении байкеров. Молодые мамы утверждают, что не могут уложить спать детей из-за шума за окном, а более лояльные к мотоциклистам белорусы признают, что шум на улицах – неизбежность в большом городе.

"У нас хорошие стеклопакеты, но если захочешь открыть окно – тут же слышишь шум", – пожаловалась одна из минчанок.

"Хотите жить в мегаполисе – привыкайте", – отвечают другие.

Что минчане думают о гуле мотора и для каждого ли он звучит как музыка, смотрите в опросе Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одни минчане жалуются на шум по ночам, другие говорят, что звук мотора байка за окном – просто музыка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Турове после катания на капоте 16-летняя девушка попала в реанимацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика