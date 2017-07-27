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Опрос Sputnik: мешают ли байкеры на дорогах в Минске
28.07.2017 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Мнения жителей домов, расположенных вдоль проспекта Независимости, разделились в отношении байкеров. Молодые мамы утверждают, что не могут уложить спать детей из-за шума за окном, а более лояльные к мотоциклистам белорусы признают, что шум на улицах – неизбежность в большом городе.
"У нас хорошие стеклопакеты, но если захочешь открыть окно – тут же слышишь шум", – пожаловалась одна из минчанок.
"Хотите жить в мегаполисе – привыкайте", – отвечают другие.
Что минчане думают о гуле мотора и для каждого ли он звучит как музыка, смотрите в опросе Sputnik.
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Одни минчане жалуются на шум по ночам, другие говорят, что звук мотора байка за окном – просто музыка.
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