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Depeche Mode определились с датой минского концерта

28.07.2017 10:41 — Разное | БДГ  
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Британская группа, которая должна была дать в Минске концерт 17 июля, сможет вернуться в «Минск-арену» только в начале будущего года.

Решение о переносе концерта принималось почти две недели: изначально организаторы говорили о том, что сдавать билеты не стоит, так как будет назначена новая дата выступления Depeche Mode в Минске. В итоге менеджеры сошлись на том, что долгожданный для белорусских фанатов группы день Х наступит 13 февраля 2018 года.

Напомним, что запланированное на 17 июля шоу Depeche Mode, было отменено буквально за пару часов до его начала, когда фанаты группы уже собрались возле «Минск-Арены». Вечером перед концертом стало известно, что фронтмен группы Дэйв Гаан попал в 9 минскую клиническую больницу с кишечным расстройством. Концерт в Минске в итоге отменили, Гаана из больницы выписали на следующий день, а уже 19 июля Depeche Mode дали большой концерт в Киеве.

Позднее стало известно, что концерт в Минске не был застрахован.

 
Теги: Минск
 
 
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Британская группа, которая должна была дать в Минске концерт 17 июля, сможет вернуться в «Минск-арену» только в начале будущего года.

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