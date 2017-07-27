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Depeche Mode определились с датой минского концерта
Британская группа, которая должна была дать в Минске концерт 17 июля, сможет вернуться в «Минск-арену» только в начале будущего года.
Решение о переносе концерта принималось почти две недели: изначально организаторы говорили о том, что сдавать билеты не стоит, так как будет назначена новая дата выступления Depeche Mode в Минске. В итоге менеджеры сошлись на том, что долгожданный для белорусских фанатов группы день Х наступит 13 февраля 2018 года.
Напомним, что запланированное на 17 июля шоу Depeche Mode, было отменено буквально за пару часов до его начала, когда фанаты группы уже собрались возле «Минск-Арены». Вечером перед концертом стало известно, что фронтмен группы
Позднее стало известно, что концерт в Минске не был застрахован.
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Британская группа, которая должна была дать в Минске концерт 17 июля, сможет вернуться в «Минск-арену» только в начале будущего года.
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