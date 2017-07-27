Паспорт для Саакашвили: как поссорились Петр Алексеевич и Михаил Николозович

Ровно два года, один месяц и 26 дней назад бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с помпой получил украинское гражданство. Тогда Петр Порошенко называл грузинского политика своим соратником, а СМИ соревновались в пении дифирамбов "реформатору, который сумел поднять с колен Грузию", а сейчас "приехал восстанавливать Украину". Однако прошло совсем немного времени, и "химия" между бывшими сокурсниками (Порошенко и Саакашвили вместе учились в Институте международных отношений Киевского Университета им. Т. Шевченко) сменилась ненавистью. В администрации президента Украины вдруг выяснили, что грузин "указал неверные сведения" в ходе оформления гражданства, и отобрали у него темно-синий паспорт с трезубцем.



© REUTERS Valentyn Ogirenko Саакашвили: сейчас самое время побыть с семьей в США

Саакашвили и Паниковский

Как известно, человеком без паспорта был покойный Михаил Самуэлевич Паниковский, однако его тезка Михаил Николозович Саакашвили стал первым и единственным в мире бывшим главой государства в статусе апатрида. Пикантность ситуации заключается в том, что на сегодняшний день у политика вообще нет гражданства ни одной страны, так как его родная Грузия также в свое время приняла аналогичное решение в отношении своего недавнего президента.

При этом отсутствие у Саакашвили грузинского гражданства не мешает Тбилиси требовать его экстрадиции по обвинению в совершении преступлений в части злоупотребления властью и коррупцией. До настоящего времени Украина дважды отказывала органам грузинской прокуратуры в выдаче, но сейчас Киев и вовсе достаточно элегантно снял с себя данную проблему. Дело в том, что указ о приостановлении "українського громадянства" гр. Саакашвили был принят Петром Порошенко в очень удачное время, ведь как раз в этот период его институтский друг находился с визитом в США. То есть выехать из Украины неистовый грузин смог, а вот попасть назад уже вряд ли получится. Да и разборки с правоохранительными органами Грузии это больше не проблема Украины, а дело американской стороны. Поэтому основной вопрос будущего для Михаила Саакашвили звучит так: сдадут ли американцы своего верного слугу, так много сделавшего для продвижения "нового мирового порядка" в странах постсоветского пространства? При этом можно предположить, что в условиях небывалого внутреннего противостояния и политического кризиса, который переживает США, мало кому действительно есть дело до бывшего грузинского вождя, и маятник может качнуться как в одну, так и в другую сторону.

"Если друг оказался вдруг"

Однако не менее интересным выглядит поиск ответа и на другой вопрос: как Михаил Саакашвили за два с небольшим года докатился до такой жизни и превратился из друга Порошенко, обладателя личного кабинета в АП Украины, губернатора стратегической Одесской области в человека без паспорта? И здесь нужно признать, что наш герой к этому успеху даже не шел, а бежал.

Обсуждение "Что делать с Саакашвили?" началось в кругах киевского бомонда практически сразу с момента прибытия Михаила Николозовича на святую украинскую землю. Горячий грузинский политик наживал врагов с такой скоростью, что в рейтинге ненависти украинской элиты мог поспорить если не с самим Владимиром Путиным, то уж точно с лидерами Л/ДНР. Причем вначале, когда Саакашвили критиковал бывшего премьер-министра Арсения Яценюка или министра внутренних дел Авакова, это вполне устраивало Петра Порошенко, который таким образом мог сдерживать своих политических конкурентов.

В окружении президента даже рассматривался вопрос о назначении "сокурсника" на должность вице-премьера или даже премьер-министра, однако знающие люди подсказали Петру Алексеевичу, что "Мишу нельзя контролировать". И надо сказать, что Порошенко должен быть благодарен своим советникам, ибо совсем скоро объектом нападок того самого "Миши" стали близкие друзья президента, а затем и он сам.

После этого в здании АП на улице Банковой в Киеве стали напряженно думать о том, как избавиться от столь опрометчиво приглашенного грузина. Согласно сообщениям прессы, рассматривались разные варианты от "мягких" (назначение послом Украины в Нидерланды) до "жестких" (экстрадиция в Грузию), однако все предложения имели свою негативную составляющую, и Михаил Николозович продолжал буйствовать и больно кусать украинский истеблишмент. За это время Саакашвили окончательно испортил отношения с Порошенко, был отстранен от руководства Одесской областью и перешел в открытую оппозицию к главе государства с применением откровенного хамства и личных оскорблений.

Апогеем всего этого стала песня "Шоколадна Дупа", которая недавно прозвучала в эфире телеканала ZІK программы "Другая Украина" ("Інша Україна"), ведущим которой был Михаил Саакашвили. Естественно, главным героем "Дупы" в исполнении участницы АТО был действующий президент Петр Порошенко, по которому до этого бывший "друг Миша" прокатился с обвинениями в коррупции.

Саакашвили и Васисуалий Лоханкин

В итоге на Банковой, по всей видимости, нашли эффективное решение грузинского вопроса, и в политическом плане можно отметить, что Порошенко "съел" еще одного конкурента.

С юридической точки зрения все выглядит также обоснованно, ведь несмотря на то, что Европейская Конвенция о гражданстве не допускает "произвольного лишения гражданства", в документе есть норма, предусматривающая такую возможность в "случае приобретения гражданства государства путем мошенничества и предоставления ложной информации". Исходя из чего, возможно предположить, что "борьба", которую анонсировал Михаил Саакашвили, в правовом плане как минимум затянется на долгие годы, а как максимум вообще не закончится ничем.

В этом случае, при реализации сценария "light", Михаил Николозович будет длительный период времени находиться в США, и в Украине о нем успеют забыть.

Ну а про сценарий "hard" и думать не хочется, ибо тогда бывшему грузинскому президенту придется испытать на себе все прелести родной системы исполнения наказаний, реформой которой он так гордится.

Любопытный читатель должен задаться вопросом: так кто же прав в конфликте Порошенко и Саакашвили с точки зрения той самой "сермяжной правды"? Представляется, как это часто бывает в политике, что никто.

Критика Саакашвили в адрес властей Украины, обвинения украинских руководителей в коррупции, безусловно, имеют под собой некоторые основания. Однако — "а судьи кто?". Ведь на совести самого экс-президента Грузии развязанная война с Россией, террор против мирного населения Южной Осетии, да и сам факт наличия уголовных производств в его отношении говорит о многом. Итогом деятельности "гениального реформатора" стал тот факт, что в настоящее время более 50% жителей Грузии страдают от безработицы, порядка 30% — от нищеты, а каждый четвертый вынужден искать работу за границей (данные социологического исследования NDI, США).

В Одесской области Саакашвили также не запомнился ничем особым кроме громких заявлений, поэтому возникает ощущение, что вся эта "борьба с коррупцией" не более чем самопиар, не имеющий к "сермяжной правде" никакого отношения. Во внутривидовой борьбе в "Вороньей слободке" украинской политики Саакашвили явно переоценил свои силы, перессорился со всеми жильцами и был за это публично выпорот по решению общего собрания. Очевидно, что в этом процессе нет ни правых, ни виноватых, потому вмешиваться и давать оценки дело совершенно неблагодарное. Лучше продолжим с интересом наблюдать за перипетиями украинской политической жизни.