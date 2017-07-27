Первые экземпляры нового компактного кроссовера Skoda Karoq сошли с конвейера в Квасинах

C конвейера предприятия Skoda в чешских Квасинах сошел первый экземпляр «младшего брата» модели Kodiaq — «паркетника» Karoq .





Напомним, что в модельном ряду Skoda новинка приходит на смену Yeti, выпуск которого продолжался в Квасинах до июня 2017 года. Также на предприятии осуществляется производство флагманских моделей чешской марки — Superb (включая лифтбек и универсал) и SUV Kodiaq. С 2015 года в развитие мощностей завода Skoda инвестировала более 400 миллионов евро. В ближайшее время компания намерена увеличить ежегодные объемы выпуска в Квасинах до 295 тысяч автомобилей.





Что касается Karoq, то для него будет предложено пять вариантов двигателей мощностью от 115 до 190 лошадиных сил. Среди опций для новинки — виртуальная комбинация приборов с настраиваемым графическим оформлением и функция бесконтактного открытия багажной двери (грузовой отсек вмещает до 1630 л). У европейских дилеров Karoq появится в октябре этого года.

Руководство Skoda пока еще не приняло окончательного решения о том, выводить ли модель на российский рынок. Это имеет смысл только в случае налаживания сборки на мощностях завода в Калуге.