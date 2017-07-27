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В Минске на остановке под автобус едва не попала четырехлетняя девочка

28.07.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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В среду, 26 июня, на остановке общественного транспорта «Городской вал» на глазах у родителей пострадала 4-летняя девочка, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Московского района.


— Водитель автобуса № 74 подъезжал к конечной остановке «Городской вал» для высадки пассажиров. В это время к автобусу спешила семья: супруги с двумя детьми, один из которых находился в коляске, — рассказала Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского района. — В какой-то момент ножка девочки соскочила с бордюра и оказалась зажатой между ним и колесом автобуса.


Благодаря тому, что водитель в зеркало заднего вида вовремя заметил ребенка, серьезных травм удалось избежать. Девочка получила царапины и ссадины, но все же скорая доставила ребенка в больницу.


ГАИ напоминает, что ответственность за дорожную безопасность собственных детей лежит исключительно на родителях.

— Чтобы не допустить трагических случаев за малолетними детьми должен быть особый родительский контроль, особенно в тех местах, где имеется может передвигаться транспорт, — констатировали в ГАИ.

 
 
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Девочка получила царапины и ссадины, но все же скорая доставила ребенка в больницу.

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