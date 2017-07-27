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Спецназ США проиграл соревнования коллегам из Гондураса

28.07.2017 10:38 — Разное | Tut.by  
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В Парагвае прошли соревнования спецподразделений из 19 стран мира Fuerzas Comando, в которых приняли участие 700 человек. Девизом соревнований стала фраза: «Сила, которая объединяет нас», сообщает Министерства обороны Соединенных Штатов.


Фото: topwar.ru

Участники соревновались в физической подготовке, выносливости — спецназовцам предстоял 14-километровый командный марш бросок и 20-километровый забег в личном первенстве — поражении мишеней на различном расстоянии.

Оценивалась и скорость принятия решений, качество и скорость прохождения полосы препятствий и проведения штурма. После девяти дней соревнований первое место заняли спецназовцы из Гондураса, второе — Колумбии, а третье — США.

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Спецназовцам предстоял 14-километровый командный марш бросок и 20-километровый забег в личном первенстве.

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