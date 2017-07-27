Электрочайник - 10 рублей, планшет - 500. Что и за сколько покупают в магазине уцененной техники

«Гарантия на товар почти истекла, но цена все определяет, эту модель ноутбука за такие деньги вряд ли где-то еще найдешь», — рассказывают Ольга и Леонид. Семейная пара присмотрела себе ноутбук в магазине уцененной бытовой техники. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие суммы реально сэкономить в уценке — и можно ли?





«Студенты, работающие, сдающие свои квартиры, живущие в общежитиях и пенсионеры»

Обычно уцененную технику можно разделить на две категории. Первая — совершенно новые вещи, но с дефектами внешнего вида: вроде царапин или вмятин. Вторая — те, которыми пользовались, но вернули по разным причинам: гироскутер не включался, кофемашина не заваривала кофе. Если товар относится к категории технически сложных, то при наличии любого недостатка потребитель вправе от него отказаться. После ремонта такие вещи становятся уценкой. При этом гарантия отсчитывается с первоначальной даты продажи товара.





Ольга и Леонид, семейная пара, выбирают ноутбук в магазине уцененной техники «Техносток» — и, кажется, из-за скидки склоняются к тому, у которого гарантии почти не осталось. Говорят, что вещи покупают «нужные, а не модные».

— Не меняем работающую технику потому, что она устарела и за нее стало стыдно перед другими. Вот, например, сейчас нужен ноутбук. Для чего? Чтобы работать. А, например, утюг, чтобы он по Wi-Fi работал, не возьмем. Плохо, конечно, что гарантии почти нет, но определяющим фактором становится цена. Дешевле 600 рублей такой ноутбук в интернете вы не найдете, а здесь — есть.



Покупательница Ольга.

Еще одна семейная пара, Андрей и Света, насмотрели телевизор. Вещи без гарантии сравнивают с теми, что куплены в Польше.

— Например, если что-то сломалось, вы же не повезете в Польшу ремонтировать по гарантии? Так что без гарантии мы покупку сделаем запросто. Тем более, если вещь новая.

Юлия и Игорь покупают аудиосистему:

— Первый раз в магазине уцененной бытовой техники что-то берем. Гарантия у аудиосистемы до 2018 года, так что не страшно.



Юлия и Игорь ушли из магазина с аудиосистемой.

В будний день после 17.00 ажиотажа в «Техностоке» нет. «Студенты, работающие, сдающие свои квартиры, живущие в общежитиях и пенсионеры», — так обозначает свою целевую аудиторию магазин уцененной бытовой техники. Пенсионеров или студентов мы не встретили: многим ли понадобится винный шкаф за 319 рублей 20 копеек, пусть и со скидкой 20% из-за потертостей на корпусе? А отремонтированный увлажнитель воздуха PHILIPS HU4706/11 за 103 рубля 95 копеек? Большинство из тех, кто изучал полки с "уцененкой" — семьи со средним достатком, говорят в магазине.

Что покупают



По правую руку — винные шкафы с уценкой.

— У каждого покупателя свои требования, — рассуждает продавец Артем Орлов. — Например, у нас был холодильник с глубокой царапиной на боковой стенке. Мужчина, который его забрал, рассказал, что поставит возле стены. Кто-то готов повесить магниты. Стиральную машину, заметно б/у, могут взять на дачу. Был телевизор с царапиной на мониторе, заметной при включении. Стоял на полке больше полугода, но потом и его купили. Есть постоянные покупатели, которые приходят к нам фактически обставлять квартиры: берут телевизоры, ноутбуки, холодильники. Большинство стараются искать вещи хотя бы с частичной гарантией.

Сам Артем купил в "уцененке" не только чайник, но даже два телевизора: себе и родственникам.



Продавец Артем Орлов.

Конкретно этот магазин «уцененки» не принимает технику на комиссию напрямую от населения, а получает весь товар из крупной сети магазинов. «Биография» холодильников, плит и электрочайников изложена на ценниках. Вот, например, плита Gefest за 551 рубль 85 копеек с отломанной ручкой духовки: б/у, в сервисном центре заменили конфорку. Гарантия — до 27 февраля 2019 года. Холодильник LG: б/у с потертостями, шумно работал, в сервисном центре заменили компрессор. Цена 900 рублей 60 копеек, гарантия — до 21 февраля 2018 года. Скоро планируют предлагать покупателям дополнительную гарантию за процент от стоимости товара: сверх той, что уже имеется — или взамен истекшей.





К примеру, б/у, электрический чайник и вовсе можно купить со скидкой 75%, сейчас он стоит почти 10 рублей. В нем в сервисном центре заменили кнопку включения, гарантии нет. Самый дорогой товар — новый, с полной гарантией ЖК-телевизор Samsung UE55KU667OU за 2294 рубля 15 копеек из-за потертостей на корпусе. Но в интернет-магазине такой можно купить от 2273 до 2699 рублей — то есть даже дешевле.



ЖК-телевизор Samsung UE55KU667OU за 2294 рубля 15 копеек.

Среди уценки есть товары, которые возвращенными не могут быть из соображений гигиены. Новая плойка Maxwell MW-2409BK продается за 13 рублей 34 копейки (в других магазинах — от 16 рублей 67 копеек), потому что у нее поцарапана рабочая поверхность. Новый эпилятор ROWENTA EP1030F5 уценили до 57 рублей 52 копеек из-за упаковки не от той модели. Экономии не получается: в интернет-магазинах его можно найти за 56 рублей с правильной упаковкой.



Кроме того, в магазине много телефонов: Samsung Galaxy J5 б/у после ремонта, без гарантии стоит 203 рубля 40 копеек, новый в интернете продают от 299 рублей. S6 Edge 32GB, который перепрошили в сервисном центре, отдают за 799 рублей 95 копеек, а новый — от 990 рублей. Несколько шкафов — с б/у телефонами Lenovo: где-то была проблема со звонками и смс, где-то меняли плату или дисплей.

Даже в магазине уцененной техники белорусы оформляют кредиты. По словам продавцов, такой возможностью пользуются при приобретении не только крупной бытовой техники, но и уцененных кухонных комбайнов рублей за 300.

«Чаще всего берут телевизоры, ноутбуки и телефоны»



Сергей Статкевич.

— Чаще всего берут телевизоры, ноутбуки и телефоны, — перечисляет Сергей Статкевич, заместитель директора по сервису. — Возможно, этот б/у рынок более развит. Люди ведь тоже массово продают свои смартфоны, поэтому лояльнее относятся к такой технике. Например, те же не новые машины люди с удовольствием друг у друга перекупают и никаких внутренних противоречий по этому поводу не испытывают.

Сергей Статкевич рассказывает, что вся техника, которую он сам купил за последние четыре года, была с уценкой: например, пылесос и стиральная машина — возвращенные потребителями.

— Я понимаю, что это за товар и меня он не смущает. Все зависит от широты взглядов. Если кто-то пользовался телевизором, что с ним страшного произошло? Или варочная поверхность: кто-то на ней готовил, а я ее помыл, она чистая. То же со стиральной машиной: да, кто-то клал туда свои грязные вещи, но там же вода, стиральный порошок, все вымывается. У посудомоечных машин есть режим очистки. А дефекты внешнего вида появляются и дома, за пару месяцев эксплуатации: у меня кошка дома тоже поцарапала телевизор, но я же от этого его не поменял.



Самым большим спросом сейчас пользуются сезонные товары: вентиляторы, говорят, разбирают сразу после поступления.

Заместитель директора по сервису обращает внимание на то, что любой дефект, который есть в товаре, должен позволять его безопасно эксплуатировать.

— Условно говоря, на складах с мест хранения часто падают холодильники. Стандартное повреждение — там, где находится двигатель. Что еще при падении произошло, неизвестно, поэтому такой товар в уценке не продадут. Кроме того, мы для отремонтированных товаров выдаем документ из сервисного центра. Покупатель вправе позвонить туда и уточнить, что происходило с вещью. С техникой известных марок можно рассчитывать еще и на определенную отчетность. К примеру, в сервисном центре Samsung по серийному номеру подскажут, какую деталь поставляли для ремонта.





Продавцы говорят, с жалобами на сломавшуюся технику покупатели к ним приходят редко.

— Стандартный процент брака — 3% от объема производства, часть дефектов выявляется в процессе предпродажной подготовки, часть — при эксплуатации. По ощущениям, максимум 0,5% товаров приносят в магазин на ремонт.

Если гарантия у изделия сохранилась, магазин передаст его в сервисный центр на ремонт или вернет деньги. Если гарантии нет, то, конечно, покупателю придется платить за восстановление самому.

— Понимают, что покупали уцененный товар, поэтому претензий не возникает, — подытоживают продавцы.