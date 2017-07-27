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Герасименя завоевала бронзу на чемпионате мира по плаванию

28.07.2017 10:38 — Разное | Ежедневник  
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Герасименя завоевала бронзу на чемпионате мира по плаванию

фото: belta.by

Белорусская пловчиха Александра Герасименя стала бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште.

Это первая награда белорусов на мировом первенстве в Венгрии, сообщает БЕЛТА.

В финальном заплыве на дистанции 50 м на спине Герасименя финишировала третьей с результатом 27,23 сек. Золото в этой дисциплине у бразильянки Этьен Медейрос (27,14 сек.), серебро взяла китайская спортсменка Юань Хуэй Фу (27,15 сек.).

Соревнования в венгерской столице продлятся до 30 июля.
 
 
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Белорусская пловчиха Александра Герасименя стала бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште.

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