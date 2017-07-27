

фото: belta.by

Белорусская пловчиха Александра Герасименя стала бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште.

Это первая награда белорусов на мировом первенстве в Венгрии, сообщает БЕЛТА .

В финальном заплыве на дистанции 50 м на спине Герасименя финишировала третьей с результатом 27,23 сек. Золото в этой дисциплине у бразильянки Этьен Медейрос (27,14 сек.), серебро взяла китайская спортсменка Юань Хуэй Фу (27,15 сек.).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Герасименя завоевала бронзу на чемпионате мира по плаванию Белорусская пловчиха Александра Герасименя стала бронзовым призером чемпионата мира в Будапеште.

Соревнования в венгерской столице продлятся до 30 июля.