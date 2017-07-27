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Блогер построил пушку для стрельбы жидким металлом

28.07.2017 11:11 — Разное | Tut.by  
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Создатель YouTube-канала TheBackyardScientist создал необычное оружие — «пушку», которая выбрасывает струю жидкого металла. Видео с испытаниями он опубликовал на YouTube.


Изображение: TheBackyardScientist / youtube.com

Пушка умельца работает по принципу водяного пистолета. Давление опеспечивает баллон со сжатым воздухом. Вместо воды — расплавленное олово, которое он выбрал из-за низкой температуры плавления.

На видео испытания пушки начинаются на временной отметке 2:05. Блогер выстрелил жидким оловом в камеру, защищенную стеклом. К его удивлению, струя металла не разбила стекло, вместо этого олово застыло на нем тонкой пленкой. После энтузиаст попробовал стрелять горчицей и горящей жидкостью.

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К его удивлению, струя металла не разбила стекло, вместо этого олово застыло на нем тонкой пленкой.

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