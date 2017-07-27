ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: учредитель "Калипсо Тур" задержана по подозрению в мошенничестве

28.07.2017 11:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В Минске 27 июля подозрению в мошенничестве в особо крупном размере была задержана учредитель общества с ограниченной ответственностью "Калипсо Тур", сообщила собеседница Sputnik.  

В отношении женщины Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

СК: учредитель "Калипсо Тур" задержана по подозрению в мошенничестве
© Pixabay
Клиентам "Калипсо Тур" начали возвращать деньги

"По предварительной информации, полученной в ходе следствия, учредитель "Калипсо Тур", жительница города Минска действовала как от имени "Калипсо Тур", так и от имени индивидуального предпринимателя Борозды, под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами граждан", — сказала Гончарова.

В настоящее время в следственных органах находится более 20 заявлений, уточнила собеседница.

"Продолжается работа совместно с милицией по установлению потерпевших, женщина задержана, с ней вчера проводились следственные действия и продолжатся сегодня", — отметила Гончарова.

Окончательная сумма ущерба в настоящее время не установлена, поскольку только возбуждено уголовное дело. В материалах следствия речь идет о сумме не менее 170-ти тысяч рублей, добавила собеседница Sputnik.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях расследования уголовного дела против...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Десятка самых "безработных" и самых "работящих" районов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика