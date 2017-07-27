СК: учредитель "Калипсо Тур" задержана по подозрению в мошенничестве /

В Минске 27 июля подозрению в мошенничестве в особо крупном размере была задержана учредитель общества с ограниченной ответственностью "Калипсо Тур" , сообщила собеседница Sputnik.

В отношении женщины Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

"По предварительной информации, полученной в ходе следствия, учредитель "Калипсо Тур", жительница города Минска действовала как от имени "Калипсо Тур", так и от имени индивидуального предпринимателя Борозды, под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами граждан", — сказала Гончарова.

В настоящее время в следственных органах находится более 20 заявлений, уточнила собеседница.

"Продолжается работа совместно с милицией по установлению потерпевших, женщина задержана, с ней вчера проводились следственные действия и продолжатся сегодня", — отметила Гончарова.

Окончательная сумма ущерба в настоящее время не установлена, поскольку только возбуждено уголовное дело. В материалах следствия речь идет о сумме не менее 170-ти тысяч рублей, добавила собеседница Sputnik.

Комментарий официального представителя Следственного комитета Беларуси Юлии Гончаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.