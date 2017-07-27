Выходные в Минске: куда сходить 29 и 30 июля

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Главной проблемой грядущих выходных будет найти ответ на вопрос — не куда сходить, а как успеть. В Минске и окрестностях на субботу и воскресенье анонсировано очень много интересных событий, и попасть хочется на все. Ну или почти на все.

#ПРОНЕБО

Зрелищное авиашоу, показательные выступления парашютистов и обзорные полеты для гостей обещают организаторы фестиваля авиационного спорта #ПРОНЕБО. В рамках двух дней фестиваля пройдут сразу несколько состязаний — Кубок мира и тест-чемпионат мира по вертолетному спорту. Гости смогут увидеть, как лучшие пилоты соревнуются в гонках с грузами, вертолетных слаломе и фристайле, а также в мастерстве в рамках дрон-рейсинга.

Кроме того, устроители решили проверить, а заодно показать гостям, кто быстрее справиться с дистанцией вертолет в небе или внедорожник на земле. А еще будет много музыки, вкусностей на фудкорте и сюрпризов. Вечером в субботу на Боровой в рамках фестиваля устраивают ночное свечение воздушных шаров.

Хлеб и… танго

На Праздник финского хлеба…и танго приглашают минчан к Ратуше в субботу. Праздник пройдет в рамках 100-летия со дня государственной независимости Финляндии. С 13.00 на площади Свободы можно будет поучаствовать в мастер-классах от профессионалов-хлебопеков — испечь собственный хлеб или слепить свою кулинарную сладость из мастики.

Финны обещают и зрелищную культурную программу: много танго в исполнении лучших танцоров, фокусы и национальные игры. Можно будет, к примеру, сразиться "мёлкю" (финские городки).



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Арт-пикник Freaky Summer Party

Много некоммерческой музыки и интеллектуальных разговоров будет звучать в эти выходные в парке "Дримленд". Здесь пройдет традиционный Арт-пикник Freaky Summer Party.

Организаторы утверждают, что нынешняя "вечеринка" будет отличаться самым сильным международным лайнапом за всю историю фестиваля. И по традиции — никакой попсы. Предпочтение отдано инди-року, электро, синти-попу, пост-панку и экспериментальной музыке.

Кроме того, запланировано несколько культурных дискуссий: о том, что делать разумному человеку со своим здоровьем в городе, о том, как нажить врагов и завести друзей и много другом.



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Классика у Ратуши

Вечером в субботу у Ратуши по хорошей летней традиции будет звучать классика. На этот раз впечатлять публику будет ансамбль ударных инструментов Grig Percussion Group, концертный оркестр "Немига" и квинтет Jazzology. Обычно они играют джаз, но в этот вечер исполнят "эталонных классиков" Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена. По словам организаторов, в джазовой обработке классические произведения зазвучат совершенно по-иному, оригинально и неповторимо.



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Добавить красок на Holi Fest

Поучаствовать в Holi Battle — вооружиться краской холи и сходить стенка на стенку — можно будет в эту субботу в столичном парке имени Павлова. Организаторы Международного фестиваля красок Hоli Fest обещают яркие сюрпризы для взрослых и детскую зону с аниматорами для детей. В программе фестиваля также — танцевальный мастер-класс и флешмоб.

День рождения Червенского рынка

На Червенском рынке в эти выходные откроют Аллею звезд. Повод — день рождения рынка. По этому случаю минчан приглашают не только за покупками, но и на большой праздник. Обещают показательные выступления гиревиков и рекордсменов книги Гиннеса в рамках Международного фестиваля гиревого спорта, выступления артистов, дегустацию натуральных продуктов из Греции, игры, клоунады, конкурсы, подарки и скидки, разумеется. До 70%!

А на Аллее звезд увековечат не лучших работников и самых щедрых покупателей, как можно было бы предположить, а основателя Червенского рынка графа Чапского, основателя гиревого спорта в Беларуси Якуба Чеховского и легендарного силача Пантелея Филикиди, который поднимал гирю весом 81 кг одним мизинцем.