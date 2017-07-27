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Сенат США одобрил новые санкции против России
28.07.2017 11:23 — Разное | Ежедневник
фото: interfax.ru
Теперь законопроект должен подписать Дональд Трамп.
Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.
Как передал
Во вторник данный законопроект был одобрен палатой представителей конгресса США. Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.
Законопроект, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.
Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.
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Теперь законопроект должен подписать Дональд Трамп.
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