Сенат США одобрил новые санкции против России

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Теперь законопроект должен подписать Дональд Трамп.

Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Как передал "Интерфакс" , за законопроект проголосовали 98 сенаторов, двое проголосовали против. Согласно данным на сайте сената, противниками документа были сенатор от штата Кентукки республиканец Рэнд Пол и независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который примыкает к Демократической партии и в 2016 году был одним из главных претендентов на роль кандидата в президенты от демократов.

Во вторник данный законопроект был одобрен палатой представителей конгресса США. Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроект, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.



