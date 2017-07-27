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Сенат США одобрил новые санкции против России

28.07.2017 11:23 — Разное | Ежедневник  
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Сенат США одобрил новые санкции против России

фото: interfax.ru

Теперь законопроект должен подписать Дональд Трамп.

Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Как передал "Интерфакс", за законопроект проголосовали 98 сенаторов, двое проголосовали против. Согласно данным на сайте сената, противниками документа были сенатор от штата Кентукки республиканец Рэнд Пол и независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который примыкает к Демократической партии и в 2016 году был одним из главных претендентов на роль кандидата в президенты от демократов.

Во вторник данный законопроект был одобрен палатой представителей конгресса США. Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Законопроект, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.

 
 
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