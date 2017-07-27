«Белавиа» и «Эмирейтс» подписали коммерческие соглашения

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На днях вступил в силу ряд коммерческих соглашений между авиакомпаниями «Белавиа» и «Эмирейтс». На данный момент между авиаперевозчиками заключены интерлайн и спецпрорейтовое соглашения, в том числе внедрен электронный интерлайн.

Данные соглашения предусматривают признание перевозочных документов между перевозчиками-партнерами, а также дают право авиакомпании-партнеру оформлять билеты на рейсы друг друга.

Согласно подписанным соглашениям, пассажиры смогут приобретать авиабилеты по всему маршруту следования обеих авиакомпаний.

С 26 июля клиенты авиакомпании «Белавиа» и Эмирейтс уже могут путешествовать транзитом между Минском и Дубаем через различные трансферные пункты: Москву, Санкт-Петербург, Стамбул, Париж и Франкфурт.

«Благодаря сотрудничеству двух авиакомпаний пассажиры получат возможность оформить единый билет на рейсы обоих авиаперевозчиков. Также это позволяет воспользоваться наиболее удобными стыковками и приобрести билет по более привлекательной стоимости, что, безусловно, сделает путешествие еще более комфортным», — рассказал генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

В свою очередь Егор Плахов, региональный менеджер Эмирейтс по коммерческой деятельности в Европе и Российской Федерации, отметил: «Мы рады сообщить о партнерстве с «Белавиа» и предложить путешественникам из Минска более удобный доступ к маршрутной сети Эмирейтс и возможность оценить наш сервис.

На сегодняшний день Эмирейтс уже четвертый перевозчик из персидского залива, с которыми авиакомпания «Белавиа» заключила партнерские соглашения.

