Команда TUT.BY совместно с ЗОЖ-брендом Exponenta продолжает подготовку к Минскому полумарафону, до старта которого остается чуть больше месяца. 26 июля в парке Горького, несмотря на угрозу очередных капризов природы, бегуны вышли на совместную пробежку с профессиональным бойцом MMA и чемпионом М-1 Global в легком весе Артемом Дамковским.

Медиакоманда встречается после рабочего дня у входа в парк Горького и перед стартом занятия кратко обсуждает его план: разминка, затем дистанция 5−7 километров, «заминка» и, конечно, вопросы приглашенному спортсмену. Последнее было важно: девушки очень хотели знать, сколько «кубиков» на животе чемпиона и приходилось ли применять навыки рукопашного боя в повседневной жизни.





Артем Дамковский начинает разминку с общих развивающих упражнений. Спортсмен добавляет оригинальные элементы рукопашного боя, которые развивают координацию и одновременно задействуют руки и ноги.

― Если плохо размять мышцы таза или плечи, спустя 15 минут бега почувствуете покалывания и дискомфорт. Для того, чтобы ноги не стали деревянными, надо их согреть и разогнать кровь.





«Смешанные боевые искусства подойдут холерикам и сангвиникам, но станут мучением для спокойных людей»

Разогревшись, команда отправляется на беговую дистанцию.





Артем Дамковский, в свою очередь, переходит от практики к теории и рассказывает, , что представляет собой спортивный режим бойцов в перерывах между соревнованиями.

― На протяжении года я занимаюсь многими видами спорта ― от бега и плавания до кроссфита и борьбы. Все зависит от того, как скоро предстоит выходить на бой. Иногда на 12 месяцев выпадает один поединок, а в прошлом году было целых четыре боя, что, конечно, стало стрессом для организма.

Дамковский уверен: все виды спорта хороши, главное ― подходить к ним грамотно и с умом.

― Вот ребятам нравится бегать, и они постепенно готовят себя к полумарафону ― регулярно тренируются. За два месяца до боя я тоже начинаю активно бегать ― шесть раз в неделю по 5−10 километров. Бег развивает выносливость, а это одно из главных качеств, которым должен обладать боец.





ММА не слишком распространен в Беларуси. По словам бойца, этот вид спорта не из простых, потому и не массовый.

― Боксеры работают только руками, тхэквондисты ― ногами, борцы занимаются исключительно борьбой, а у нас задействовано все в комплексе. Смешанные боевые искусства подойдут холерикам и сангвиникам, но наверняка станут мучением для более спокойных людей. Я сам холерик и привык находиться в активном движении. Месяц занимался боксом, три года ― каратэ, но понимал, что не реализовываю потенциал одними руками и ногами. А смешанные искусства ― идеальное сочетание для меня.

В Беларуси Артем немного уступает в известности олимпийским чемпионам или звездам игровых видов ― хоккея и футбола, а вот в России за Дамковского болеют многие поклонники MMA:

― У нас не так много людей смотрят бои, потому что смешанные единоборства не олимпийский вид спорта, нет массовой популяризации ММА и представленности в СМИ. В России бои транслируют по телевидению, поэтому там меня узнают чаще, чем на родине.





― Я согласен с тем, что яркие спортсмены могут в одиночку привлекать внимание к целому виду спорта. Например, Гурков не только артист, но и многократный чемпион мира по муай-тай. Понятно, что наши люди больше интересуются творчеством BRUTTO, чем боевыми искусствами. Виталий делает муай-тай узнаваемым среди музыкальной аудитории, и это классно.

«Чувствуешь себя увереннее, если знаешь, что сможешь дать отпор алкоголикам, хулиганам и хамам»

Белорусский чемпион рассказывает, что у многих ММА ассоциируется с боями без правил, поэтому родители часто опасаются отдавать детей в этот спорт.

― На это я отвечаю так: волков бояться ― в лес не ходить. Если зайти в приемное отделение больницы, можно увидеть людей с переломами ключицы, позвоночника, хотя они вообще не занимаются спортом. Достаточно поскользнуться ― и получите намного более серьезную травму, чем в спорте. Уверен, что человек со спортивной подготовкой и развитой координацией, наоборот, застрахован от травм: он знает, как правильно сгруппироваться и приземлиться.

Кажется, если ты любишь своего ребенка, как же отдашь его в бои без правил? Спортсмен считает, что парням необходимы такие навыки: каждый мужчина должен уметь постоять за себя и свою девушку.

― Да, у нас на улицах довольно спокойно, но все равно чувствуешь себя увереннее, если знаешь, что сможешь дать отпор алкоголикам, хулиганам и хамам. Помню, как-то в парке пришлось вступиться в драку и помахать руками. Я был одет в новую джинсовую куртку, сковывающую движения. Выглядело это забавно, но времени на переодевания, конечно, не было. Спортсмен никогда не полезет в драку первым, но иногда надо восстанавливать справедливость, ― объясняет Артем.





Он всю жизнь мечтал стать сварщиком, как папа. Сейчас же радуется, что все сложилось по-спортивному:

― К счастью, та мечта не осуществилась. Со временем мне захотелось подражать тренеру, а не папе-сварщику, и к 11 классу решил идти в армию. Там была хорошая спортивная подготовка и сильные спарринг-партнеры, что во многом помогло в карьере.

Артем Дамковский выступает в весовой категории до 70 килограмм. Накануне каждого боя он садится на диету и сбрасывает вес до необходимого показателя.

― Обычно я вешу 78 килограмм. За месяц до боя меняю рацион и слежу за тем, чтобы вес постепенно уходил. Убираю из меню углеводы, соленую пищу и перехожу на белки. В среднем дневное меню такое: на завтрак ― стакан воды, четыре отварных яйца и овсянка, на обед ― салат, постная каша (гречка, рис) или овощи и курица либо отбивная со специями, на ужин ― рыба и много салата. В течение дня я обильно пью воду ― она без труда выводится из организма, если параллельно не употреблять сладости и соль.

«Если не позаниматься с утра после «ночного дожора», надо быть готовым ― все съеденное перейдет в калории»

Интересуемся у Артема, какие элементарные ошибки допускают люди, мечтающие расстаться с лишними килограммами.

― Следует все делать по-научному. В первую очередь не надо отказываться от воды, особенно, если выполняешь физическую работу. Вода помогает спортсменам быстро сбросить вес: нам критично, какой показатель будет на взвешивании. Но для людей, которые хотят похудеть и оставаться в такой форме продолжительное время, отказ от воды ― бесполезный вариант. Через два часа после взвешивания ко мне начинают возвращаться потерянные килограммы, а на следующий день я снова вешу не 70, а 76. Поэтому это точно не работает как метод похудения.





Боец советует людям, которые хотят привести себя в форму, три раза в неделю тренироваться, не есть вечером, ограничить сладкое, не злоупотреблять алкоголем и не курить кальян с сигаретами.

― Если вечером я наедаюсь, то знаю: на утренней полуторачасовой тренировке сгоню два килограмма интенсивными нагрузками ― работой в паре, с утяжелителями или резиной, отработкой ударов. У человека с более щадящим тренировочным планом ужин должен быть менее сытным. Если не позаниматься с утра после «ночного дожора», а уйти на работу, надо быть готовым, что все съеденное перейдет в калории.

Сейчас Артему Дамковскому 33 года. Он уже несколько раз собирался завершать карьеру, но каждый раз понимал: пока не готов отказаться от тех эмоций, которые дарят бои.

― В MMA есть чемпионы, которым за 40. Каждый раз, думая, что пора завязывать, я смотрю на этих спортсменов и нахожу новую мотивацию. Мой последний бой был почти восемь месяцев назад, и чувствую, что снова хочу выйти и максимально отработать.

Заминаемся и слушаем про «феромоны бойцов»

Тем временем финишу уже приближаются участники медиасборной.





Артем отмечает хорошую подготовку бегунов TUT.BY, которые после дистанции в несколько километров быстро восстанавливают дыхание. Вместе с бойцом команда приступает к «заминке», делая упражнения на растяжку и восстановление.





По ходу дела участницы медиасборной интересуются, приходят ли в зал для занятий единоборствами девушки:

― Конечно! И их становится все больше. Может быть, это все феромоны бойцов, ― шутит чемпион. ― Ждем открытия нового зала на Фрунзенской и будем рады вас видеть. Но, вообще, желаю, чтобы у каждой были персональные защитники.

Собираясь домой, команда не забывает подкреплять силы после бега. Для бегунов важны не только сами тренировки, но и соблюдение правильного режима питания.

― Я знаю, что в течение 30 минут после физической нагрузки белок нужен, чтобы восстановить мышцы. Бесконечные контейнеры с отварной куриной грудкой, рыбой и творогом не по мне. Самый удобный и вкусный для меня вариант — вот такая баночка Exponenta. Ее очень удобно брать с собой и выпить в течение получаса после тренировки, ― объясняет Наташа.





Следующая отчетная тренировка команды TUT.BY при поддержке Exponenta пройдет 9 августа в 19:30. Место сбора ― главный вход в Парк Горького. Тренировку проведет приглашенный спортсмен, имя которого пока не разглашается. Узнаем много интересных истории из жизни звезд спорта и секреты их подготовки к соревнованиям.