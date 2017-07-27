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В Минске выбрали 10 домов для эксперимента "капремонт за месяц"
Капремонты в домах длятся месяцами, в особо сложных случаях — годами. Все это время жильцы вынуждены терпеть неудобства. В Минске решили провести эксперимент — определены 10 жилых домов, капремонт которых планируется провести за месяц, сообщил главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Игорь Гончарик, передает
Отсчет месяца будет начинаться с момента организации стройплощадки. ЖКХ хочет проверить, возможно ли грамотно организовать всех участников процесса, заранее подготовить материалы и определить графики.
В каждом районе столицы выбрано по «экспериментальному дому» .
В Заводском районе пилотным проектом станет дом по пр. Партизанский, 62;
в Ленинском — по ул. Надеждинская, 19;
в Московском — по ул. К. Либкнехта, 118;
в Октябрьском — по ул. Брестская, 72;
в Партизанском — по ул. Андреевская, 7, кор.2;
в Первомайском — по ул. Кедышко, 8;
в Советском — по ул. Ломоносова, 8;
Центральном — по ул. Орловская, 6.
ЖКХ «Фрунзе-1» капремонт за месяц проведет по ул. Бельского, 21;
ЖКХ «Фрунзе-2» — по пр. Притыцкого, 10.
Стоит отметить, что в этом году планируют капитально отремонтировать 155 домов.
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"Эксперементальные дома! будут в каждом районе.
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