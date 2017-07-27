ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске выбрали 10 домов для эксперимента "капремонт за месяц"

28.07.2017 11:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Капремонты в домах длятся месяцами, в особо сложных случаях — годами. Все это время жильцы вынуждены терпеть неудобства. В Минске решили провести эксперимент — определены 10 жилых домов, капремонт которых планируется провести за месяц, сообщил главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Игорь Гончарик, передает БЕЛТА.

Отсчет месяца будет начинаться с момента организации стройплощадки. ЖКХ хочет проверить, возможно ли грамотно организовать всех участников процесса, заранее подготовить материалы и определить графики.

В каждом районе столицы выбрано по «экспериментальному дому» .

В Заводском районе пилотным проектом станет дом по пр. Партизанский, 62;

в Ленинском — по ул. Надеждинская, 19;


Фото: Яндекс. Панорама

в Московском — по ул. К. Либкнехта, 118;

в Октябрьском — по ул. Брестская, 72;

в Партизанском — по ул. Андреевская, 7, кор.2;

в Первомайском — по ул. Кедышко, 8;

в Советском — по ул. Ломоносова, 8;

Центральном — по ул. Орловская, 6.

ЖКХ «Фрунзе-1» капремонт за месяц проведет по ул. Бельского, 21;

ЖКХ «Фрунзе-2» — по пр. Притыцкого, 10.

Стоит отметить, что в этом году планируют капитально отремонтировать 155 домов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Эксперементальные дома! будут в каждом районе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сенат США одобрил новые санкции против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика