Капремонты в домах длятся месяцами, в особо сложных случаях — годами. Все это время жильцы вынуждены терпеть неудобства. В Минске решили провести эксперимент — определены 10 жилых домов, капремонт которых планируется провести за месяц, сообщил главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Игорь Гончарик, передает БЕЛТА .

Отсчет месяца будет начинаться с момента организации стройплощадки. ЖКХ хочет проверить, возможно ли грамотно организовать всех участников процесса, заранее подготовить материалы и определить графики.

В каждом районе столицы выбрано по «экспериментальному дому» .

В Заводском районе пилотным проектом станет дом по пр. Партизанский, 62;

в Ленинском — по ул. Надеждинская, 19;



Фото: Яндекс. Панорама

в Московском — по ул. К. Либкнехта, 118;

в Октябрьском — по ул. Брестская, 72;

в Партизанском — по ул. Андреевская, 7, кор.2;

в Первомайском — по ул. Кедышко, 8;

в Советском — по ул. Ломоносова, 8;

Центральном — по ул. Орловская, 6.

ЖКХ «Фрунзе-1» капремонт за месяц проведет по ул. Бельского, 21;

ЖКХ «Фрунзе-2» — по пр. Притыцкого, 10.

Стоит отметить, что в этом году планируют капитально отремонтировать 155 домов.