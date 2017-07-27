Парады будут проводить в городе. Получен ответ из Министерства обороны на петицию граждан

После того как потерявший управление танк сбил в городе стоб и дерево, инициативные граждане Минска составили петицию с просьбой отменить проведение парадов в столице. 9297 человек поставили свои подписи под документом. Сегодня пришел официальный ответ из Министерства Обороны на заявление граждан. Если кратко — парадам быть.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Еще в период сбора подписей представители МО комментировали требования граждан. Все ответы высоких военных чинов сводились к одной мысли: парады играют важную роль в воспитании чувства гордости за свою страну, а экономическая составляющая не имеет значения.

Требования петиции сводились к тому, что проведение парадов с использованием тяжелой военной техники необходимо перенести на специальные полигоны. Танки портят асфальт и создают транспортный коллапс в центре города и на основных магистралях.

Министерство обороны прислало официальный ответ на претензии граждан. Там считают, что решение о проведении парадов в городе поддерживает подавляющее число граждан Беларуси, а перенос праздника приведет к значительному увеличению затрат на его проведение.



