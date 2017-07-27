ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парады будут проводить в городе. Получен ответ из Министерства обороны на петицию граждан

28.07.2017 11:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После того как потерявший управление танк сбил в городе стоб и дерево, инициативные граждане Минска составили петицию с просьбой отменить проведение парадов в столице. 9297 человек поставили свои подписи под документом. Сегодня пришел официальный ответ из Министерства Обороны на заявление граждан. Если кратко — парадам быть.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Еще в период сбора подписей представители МО комментировали требования граждан. Все ответы высоких военных чинов сводились к одной мысли: парады играют важную роль в воспитании чувства гордости за свою страну, а экономическая составляющая не имеет значения.

Требования петиции сводились к тому, что проведение парадов с использованием тяжелой военной техники необходимо перенести на специальные полигоны. Танки портят асфальт и создают транспортный коллапс в центре города и на основных магистралях.

Министерство обороны прислало официальный ответ на претензии граждан. Там считают, что решение о проведении парадов в городе поддерживает подавляющее число граждан Беларуси, а перенос праздника приведет к значительному увеличению затрат на его проведение.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители Министерства Обороны ответили на петицию граждан о переносе парадов за черту города.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Руководители среднего звена транспортной инспекции погорели на взятках на 81 тысячу рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика