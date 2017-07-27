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Парады будут проводить в городе. Получен ответ из Министерства обороны на петицию граждан
После того как потерявший управление танк сбил в городе стоб и дерево, инициативные граждане Минска составили петицию с просьбой отменить проведение парадов в столице. 9297 человек поставили свои подписи под документом. Сегодня пришел официальный ответ из Министерства Обороны на заявление граждан. Если кратко — парадам быть.
Еще в период сбора подписей
Министерство обороны прислало официальный ответ на претензии граждан. Там считают, что решение о проведении парадов в городе поддерживает подавляющее число граждан Беларуси, а перенос праздника приведет к значительному увеличению затрат на его проведение.
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Представители Министерства Обороны ответили на петицию граждан о переносе парадов за черту города.
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