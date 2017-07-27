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Не прошло и дня. Билл Гейтс вновь занял первую строчку в списке самых богатых людей мира
Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь занял первую строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes и Bloomberg. Ранее его потеснил глава Amazon Джефф Безос, однако ему удалось пробыть самым богатым человеком не более суток.
На фоне падения акций Amazon Безосу пришлось уступить первую строчку Гейтсу. Согласно документам, выручка компании выросла на 25% по сравнению с этим периодом годом ранее и составила 38 миллиардов долларов. При этом чистая прибыль упала на 77% и составила 197 миллионов долларов. На фоне публикации отчета акции Amazon упали с 1083,31 до 1014 долларов (на 3%).
Состояние Безоса снизилось до 89,3-89,8 миллиардов долларов, поэтому лидерство вернулось Гейтсу с 90,7 миллиардами долларов.
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Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь занял первую строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes и Bloomberg. Ранее его потеснил глава Amazon Джефф Безос.
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