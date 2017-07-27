Не прошло и дня. Билл Гейтс вновь занял первую строчку в списке самых богатых людей мира

Основатель Microsoft Билл Гейтс вновь занял первую строчку в списке самых богатых людей мира по версии Forbes и Bloomberg. Ранее его потеснил глава Amazon Джефф Безос, однако ему удалось пробыть самым богатым человеком не более суток.



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На фоне падения акций Amazon Безосу пришлось уступить первую строчку Гейтсу. Согласно документам, выручка компании выросла на 25% по сравнению с этим периодом годом ранее и составила 38 миллиардов долларов. При этом чистая прибыль упала на 77% и составила 197 миллионов долларов. На фоне публикации отчета акции Amazon упали с 1083,31 до 1014 долларов (на 3%).

Состояние Безоса снизилось до 89,3-89,8 миллиардов долларов, поэтому лидерство вернулось Гейтсу с 90,7 миллиардами долларов.