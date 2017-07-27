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МЧС протестирует через мобильное приложение сообщения о нештатных ситуациях

28.07.2017 11:35 — Разное | БелТА  
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МЧС протестирует через мобильное приложение сообщения о нештатных ситуациях

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мобильном приложении МЧС "Помощь рядом" сегодня с 13.00 до 15.00 пройдет проверка раздела "Сообщить о проблеме", сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Спасатели предлагают представить себя свидетелем нештатной ситуации (падение дерева, ураган, пожар, наводнение и т.д.) и сообщить об этом через мобильное приложение МЧС. Тестирование проходит во время учений спасателей с волонтерами Белорусского общества Красного Креста. "Проверка раздела "Сообщить о проблеме" пройдет для всех пользователей мобильного приложения МЧС "Помощь рядом". В открытом доступе в это время также можно будет увидеть карту сообщений из приложения, - рассказал Виталий Новицкий. - Пользователи из любого региона республики могут сообщать о нештатных ситуациях. Функционал позволяет определить координаты человека и передать краткое сообщение и несколько фотографий. Для корректной работы необходимо включить определение координат по максимальной точности (GPS). Пользователи приложения будут определяться на карте сообщений как анонимы".

В приложении МЧС для операционной системы Android собрана полезная информация, специальные темы и тесты, которые помогут больше узнать и быть готовым к чрезвычайным ситуациям. Также в программу встроен сервис оповещения о неблагоприятных и опасных явлениях - пользователи получают сообщения, основанные на штормовых предупреждениях Гидрометцентра. Доступны и рекомендации спасателей - как вести себя в таких обстоятельствах. Также в приложении присутствует интерактивная карта неблагоприятных явлений, созданная в совместном проекте БЕЛТА и МЧС.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мобильном приложении МЧС "Помощь рядом" сегодня с 13.00 до 15.00 пройдет проверка раздела "Сообщить о проблеме", сообщил корреспонденту...

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