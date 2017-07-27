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Концерт группы Depeche Mode в Минске состоится 13 февраля 2018 года
28.07.2017 11:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Группа Depeche Mode утром 28 июля сообщила на своих официальных источниках о том, что концерт в Минске, ранее запланированный на 17 июля, переносится на 13 февраля 2018 года, сказала Рогач.
"Мы официально подтверждаем, что все билеты, купленные на 17 июля, действительны. Кроме этого, начиная с сегодняшнего утра, можно купить билет на запланированный концерт", — сообщила собеседница.
PR-менеджер концертного агентства поздравила всех поклонников группы с хорошей новостью и выразила от имени агентства огромную благодарность за терпение и ожидание. Здорово, что эти ожидания оправдались, отметила Рогач.
При этом менять купленные ранее билеты на новые с другой датой нет никакой необходимости, все билеты будут действительны, подчеркнула собеседница.
"Главное сейчас это то, что концерт состоится, а все убытки организаторов и какие-то проблемы — это наши вопросы, и мы с ними справимся. Как говорит наш директор Андрей Алексеев, все, что нас не убивает, делает нас сильнее", — сказала Рогач.
Как ранее сообщал Sputnik,
"Группа возит с собой личного повара, так что дай бог здоровья Дэйву и всем нам. Никогда же не знаешь, чем день закончится, так что пока есть возможности, давайте ходить на концерты и получать удовольствие", — резюмировала Рогач.
Комментарий PR-менеджера концертного агентства "Atom Entertainment" Александры Рогач слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Все билеты, купленные на концерт, не состоявшийся 17 июля из-за болезни Дэйва Гаана, будут действительны, подтвердила радио Sputnik Беларусь PR-менеджер концертного...
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