Концерт группы Depeche Mode в Минске состоится 13 февраля 2018 года /

Группа Depeche Mode утром 28 июля сообщила на своих официальных источниках о том, что концерт в Минске, ранее запланированный на 17 июля, переносится на 13 февраля 2018 года, сказала Рогач.

"Мы официально подтверждаем, что все билеты, купленные на 17 июля, действительны. Кроме этого, начиная с сегодняшнего утра, можно купить билет на запланированный концерт", — сообщила собеседница.

PR-менеджер концертного агентства поздравила всех поклонников группы с хорошей новостью и выразила от имени агентства огромную благодарность за терпение и ожидание. Здорово, что эти ожидания оправдались, отметила Рогач.

При этом менять купленные ранее билеты на новые с другой датой нет никакой необходимости, все билеты будут действительны, подчеркнула собеседница.

"Главное сейчас это то, что концерт состоится, а все убытки организаторов и какие-то проблемы — это наши вопросы, и мы с ними справимся. Как говорит наш директор Андрей Алексеев, все, что нас не убивает, делает нас сильнее", — сказала Рогач.

Как ранее сообщал Sputnik, солист группы Depeche Mode Дэйв Гаан был госпитализирован в Минске 17 июля прямо перед началом концерта в рамках тура группы в поддержку нового альбома, но уже на следующее утро был выписан из 9-й клинической больницы Минска.

"Группа возит с собой личного повара, так что дай бог здоровья Дэйву и всем нам. Никогда же не знаешь, чем день закончится, так что пока есть возможности, давайте ходить на концерты и получать удовольствие", — резюмировала Рогач.

Комментарий PR-менеджера концертного агентства "Atom Entertainment" Александры Рогач слушайте на радио Sputnik Беларусь.