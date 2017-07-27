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Охранной зоны вокруг Полесского заповедника больше нет
28.07.2017 11:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом №259 упразднил охранную зону Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
Этим же документом предусмотрено, что теперь земли охранной зоны будут использоваться без ранее установленных ограничений.
"Знаки радиационной опасности будут размещены непосредственно в границах заповедника", — прокомментировали подписанный указ в пресс-службе главы белорусского государства.
Там также уточнили, что данное решение поспособствует ведению сельскохозяйственной деятельности у границ заповедника.
Что собой представляла охранная зона?
Охранная зона вокруг Полесского радиационно-экологического заповедника имела ширину один километр и проходила по территориям Брагинского, Калинковичского, Наровлянского, Мозырского, Хойникского районов. На этой территории было запрещено охотиться и ловить рыбу, сеять культуры, провоцирующие выход диких животных за границы заповедника, заготавливать древесину, заниматься разработкой месторождений полезных ископаемых.
© Sputnik Игорь Подгорный
Сам заповедник был создан в 1988 году на территориях, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС, его площадь составляет более 216 тысяч гектаров. В заповеднике осуществляется разработка методов реабилитации загрязненных радионуклидами территорий. Здесь созданы экспериментальные пчелопасека, сад. С 1996 года проводится разведение лошадей.
На территории Полесского заповедника после аварии на ЧАЭС осела примерно треть выпавших на земли Беларуси радионуклидов: 30% изотопов цезия, 70% стронция и 97% плутония.
В охранной зоне есть территории, уровень радиации на которых превышает 40 кюри на квадратный километр, но есть и участки с относительно небольшим уровнем загрязнения — 1-5 кюри. При таком уровне загрязнения на территориях может быть разрешен сбор грибов и ягод с обязательным последующим радиационным контролем. При уровне загрязнения 5-15 кюри сбор грибов и ягод запрещен, но людям можно находиться в лесу.
"Если землю выведут из охранной зоны, знаки об опасных участках как стояли так и будут стоять, а на более чистых будет возможность и пасти скот, и использовать древесину",- заявлял ранее белорусским СМИ заместитель председателя Наровлянского райисполкома Дмитрий Максименко.
© Sputnik/
Интернет взбудоражен
Между тем, сейчас в белорусском сегменте интернета на различных общественных дискуссионных площадках указ президента широко обсуждается. Пользователи высказывают опасения, что радиоактивная продукция может миновать обязательный контроль и получить широкое распространение в республике. Также высказываются призывы к экологам высказаться о развитии ситуации.
Sputnik на данный момент не располагает мнением специалистов по радиационной защите со стороны МЧС, руководства "чернобыльских районов" и Полесского заповедника: оказалось, что первая половина пятницы у всех чиновников занята совещаниями.
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На территории охранной зоны есть участки с невысоким радиационным загрязнением, там можно собирать грибы и ягоды с обязательным контролем и вести...
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