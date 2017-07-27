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В Белыничском районе перевернулась Renault с тремя детьми

28.07.2017 11:51 — Разное | Tut.by  
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В Белыничском районе водитель не справилась с управлением авто и машина перевернулась. В салоне находилось трое детей, сообщили в ГАИ Могилевской области.


ДТП произошло 26 июля в 20.50. 37-летняя женщина, жительница Белынич, ехала на Renault по трассе «Белыничи-Шепелевичи-Круча». Водитель не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.


С салоне находились трое детей. В результате аварии 10-летний ребенок, который находился на заднем сиденье в детском кресле, получил травмы и был госпитализирован. Двое других детей в ДТП не пострадали.


 
 
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