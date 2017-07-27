Пышка против худышек. Необычный тест-драйв аквапарка

Люди с пышными формами привлекают особое внимание в бассейнах и аквапраках. Нередко они начинают смущаться под «присмотром» соседей по акватории. Но Баба Маня с радостью вместе с худышками-близнецами протестировала аквапарк «Лебяжий» на пригодность для разных весовых категорий.

Пятничный заряд позитива перед выходными ловите в нашем видео.

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Команда TUT.BY благодарит за помощь в организации съемки аквапарк «Лебяжий» и магазин «Sublife» за предоставленный гидрокостюм.