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Пышка против худышек. Необычный тест-драйв аквапарка

28.07.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
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Люди с пышными формами привлекают особое внимание в бассейнах и аквапраках. Нередко они начинают смущаться под «присмотром» соседей по акватории. Но Баба Маня с радостью вместе с худышками-близнецами протестировала аквапарк «Лебяжий» на пригодность для разных весовых категорий.

Пятничный заряд позитива перед выходными ловите в нашем видео.

 

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Команда TUT.BY благодарит за помощь в организации съемки аквапарк «Лебяжий» и магазин «Sublife» за предоставленный гидрокостюм.

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Теги: Минск
 
 
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Люди с пышными формами привлекают особое внимание в бассейнах и аквапраках. Нередко они начинают смущаться под "присмотром" соседей по акватории. Но есть же Баба...

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