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Depeche Mode согласовали дату минского концерта: 13 февраля 2018

28.07.2017 11:54 — Разное | Ежедневник  
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Depeche Mode согласовали дату минского концерта: 13 февраля 2018

13 февраля 2018 года Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер выступят в «Минск-Арене».

Менеджмент британской группы Depeche Mode потратил полторы недели на поиски возможности переноса несостоявшегося концерта. Музыканты вернутся в Беларусь в рамках европейской части Global Spirit Tour и представят новый альбом Spirit 13 февраля 2018 года, пишет nn.by.

«Все живые люди, поэтому мы с пониманием отнеслись к произошедшей 17 июля ситуации с Дэйвом, — сказал TUT.BY директор «Атом М» Андрей Алексеев. — Мы очень рады решению менеджмента, который видел тысячи расстроенных белорусов у дверей «Минск-Арены» и после долгих логистических расчетов все-таки нашел возможность добавить в график Беларусь. Мы благодарим всех поклонников за терпение и ожидания. Рад, что они оправдались. Уверен, белорусов будет ждать шоу с двойной энергетикой».

Напомним, 17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться концерт Depeche Mode, однако незадолго до начала фанатов предупредили, что выступления не будет из-за болезни солиста Дэйва Гаана. Его госпитализировали в одну из больниц Минска из-за проблем с пищеварением.

Все билеты, купленные на концерт 17 июля, будут действительны. Дополнительно приобрести билеты на концерт 13 февраля можно будет уже совсем скоро.

 
Теги: Минск
 
 
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13 февраля 2018 года Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер выступят в «Минск-Арене».

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