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Depeche Mode согласовали дату минского концерта: 13 февраля 2018
28.07.2017 11:54 — Разное | Ежедневник
13 февраля 2018 года Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер выступят в «Минск-Арене».
Менеджмент британской группы Depeche Mode потратил полторы недели на поиски возможности переноса несостоявшегося концерта. Музыканты вернутся в Беларусь в рамках европейской части Global Spirit Tour и представят новый альбом Spirit 13 февраля 2018 года, пишет
«Все живые люди, поэтому мы с пониманием отнеслись к произошедшей 17 июля ситуации с Дэйвом, — сказал
Напомним, 17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться концерт Depeche Mode, однако незадолго до начала фанатов предупредили, что выступления не будет из-за болезни солиста Дэйва Гаана. Его госпитализировали в одну из больниц Минска из-за проблем с пищеварением.
Все билеты, купленные на концерт 17 июля, будут действительны. Дополнительно приобрести билеты на концерт 13 февраля можно будет уже совсем скоро.
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13 февраля 2018 года Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер выступят в «Минск-Арене».
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