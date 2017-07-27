Снижение темпов увеличения ВВП показывает нынешнюю слабость и ненадежность традиционных точек роста экономики, пишет директор Департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц в статье в журнале Минфина «Финансы, Учет, Аудит». По его мнению, прежние локомотивы больше не в состоянии гарантировать должную динамику развития Беларуси, а создавшаяся ситуация подталкивает к поиску нетривиальных путей по преодолению кризисных явлений. Одним из таких шагов, убежден Петр Арушаньянц, стала оптимизация регуляторных требований к предпринимательской и контрольной деятельности. Приводим статью представителя Минэкономики.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Излишние требования

Результатом приложенных усилий стала подготовка целого комплекса проектов решений президента Беларуси: о развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу; о сокращении лицензируемых видов деятельности и их составляющих; о создании благоприятных условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения; о совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности; о введении механизма налогового консультирования; о дополнительных мерах по стимулированию развития отдельных видов предпринимательской деятельности, деятельности агроусадеб и ремесленников.

Ключевым из разработанных документов является проект Декрета президента «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу», которым предусматривается кардинальное изменение механизмов взаимодействия государства и бизнеса.

Проектом декрета предлагается минимизировать вмешательство исполнительных властей в деятельность субъектов хозяйствования, одновременно усилив механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за безопасную работу перед обществом.

Важно отметить, что этот законодательный акт не подготовлен скрытно в министерских кабинетах. Для аккумулирования мнений максимально широкого числа респондентов по изучаемым вопросам на Национальном правовом портале в Интернете собирались предложения граждан и субъектов хозяйствования, а также обсуждались имеющиеся проблемы предпринимателей (что позволяет рассчитывать на его высокую эффективность).

Среди инноваций документа выделяется переход на уведомительный порядок осуществления отдельных наиболее распространенных видов экономической деятельности. Предпринимателю будет достаточно подать одно-единственное уведомление в исполком через службу «одно окно» или с помощью единого портала электронных услуг, и на следующий день он уже сможет начинать работу.

В соответствующий перечень включены бытовые, туристические, социальные услуги, работа в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа (в нерегулярном сообщении), производство сельхозпродукции, стройматериалов и т.д. По данным Минэкономики, именно в этих секторах сосредоточено порядка 95% малого и среднего предпринимательства.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Серьезным подспорьем для бизнеса станет максимальная систематизация и сокращение существующих требований (санитарно-эпидемиологических, в области пожарной безопасности, касающихся охраны окружающей среды, эксплуатации капитальных строений и т.д.). Так, из действующих сегодня 586 пунктов правил пожарной безопасности сохранены лишь 58, а из 1 110 санитарных требований к бизнесу оставлены лишь 81.

Во избежание чрезмерного применения отсылочных норм в проекте Декрета общие требования к безопасности изложены максимально полно и последовательно, простым и доступным для населения языком.

Предполагается, что предусмотренный перечень требований будет являться обязательным для соблюдения в ходе осуществления экономической деятельности. Положения иных технических нормативных правовых актов станут носить для субъекта хозяйствования лишь рекомендательный характер.

Для отдельных наиболее специфических объектов (например, нефтеперерабатывающих предприятий), функционирование которых сопряжено с повышенными рисками, требования к эксплуатационной безопасности определит правительство.

Упразднение барьеров

Одновременно правительство нацелено на максимальное упразднение административных барьеров, связанных с наличием сложных и длительных процедур получения справок, согласований и иных видов разрешительной документации. Среди прочего, в соответствии с нормами готовящегося Декрета, предложено:

отказаться от согласования исполкомами режима работы торговых объектов и объектов общепита (за исключением случаев их работы с 23.00 до 7.00 часов);

наделить интернет-магазины правами при осуществлении розничной торговли применять УСН;

предоставить возможность субъектам хозяйствования по самостоятельной организации и проведению выставок на территории Беларуси;

отменить согласования содержания размещаемой наружной рекламы и рекламы на транспорте (за исключением рекламы, связанной со специфическими товарами (работами, услугами)). Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также высвободит ресурсы государственных органов на осуществление других необходимых функций;

разрешить использовать в качестве СТО личные гаражи без согласия членов гаражного кооператива;

отказаться от оформления путевых листов при выполнении автомобильных перевозок (за исключением осуществляемых в регулярном сообщении);

значительно упростить порядок ввода объектов строительства в эксплуатацию. Вместо необходимости получения согласований органов МЧС, санитарных служб и иных инстанций субъекту хозяйствования теперь достаточно подать заявление с приложением необходимого комплекта документов в исполком в службу «одно окно». Там оно в течение месяца проходит все процедуры, по результатам которых будет принято решение о возможности ввода объекта в эксплуатацию;

изменить периодичность подачи временными управляющими отчетности о своей деятельности в делах о банкротстве с ежемесячной до ежеквартальной. Упростится и процесс привлечения к субсидиарной ответственности руководителя должника — юридического лица и (или) иных виновных в экономической несостоятельности (банкротстве) предприятия.

Кроме того, на уровне главы государства планируется утвердить единый перечень административных процедур для юрлиц и ИП для обеспечения его стабильности и недопустимости чрезмерного разрастания. Также до 2020 года предложено установить мораторий на повышение налоговых ставок и введение новых налогов, сборов (пошлин), что содействует стабилизации финансовой деятельности предприятий. Инициируется и увеличение роли Совета по развитию предпринимательства в регулировании экономической деятельности.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

При этом ожидается установление административной ответственности руководителя за обеспечение нормальной работы предприятия. Таким образом, в проекте декрета реализован один из ключевых подходов о минимальном вмешательстве государства в экономическую деятельность субъекта хозяйствования при повышении личной ответственности его руководителя.

Сокращение лицензий

Второй, но не менее важный с точки зрения упрощения ведения бизнеса документ — проект указа президента «О сокращении лицензируемых видов деятельности и их составляющих». Среди прочего его разработчиками предложено отменить лицензирование в таких сферах, как оказание юридических услуг, деятельность по оказанию психологической помощи, полиграфическая деятельность и другие.

Авторами проекта планируется сохранить лицензирование лишь видов деятельности, связанных с защитой государственных и общественных интересов, окружающей среды, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан (если их регулирование не может быть обеспечено иными методами). Отметим, что имеющийся список направлений, где произойдут изменения, носит предварительный характер и находится в процессе согласования.

Список некоторых видов деятельности, по которым предполагается отмена обязательного лицензирования: Диагностика, профилактика заболеваний и лечение сельскохозяйственных животных, животных-компаньонов, животных, используемых в культурных мероприятиях, зоопарках, цирках, зверинцах, служебных и лабораторных животных;

Производство ветеринарных препаратов;

Деятельность в области автомобильного транспорта (кроме международной);

Создание и функционирование подразделений, осуществляющих тушение пожаров;

Капитальный ремонт (перезарядка) огнетушителей;

Экспертная деятельность по разработке паспортов пожарной безопасности, выполнению расчетов по обеспечению (оценке) пожарной безопасности;

Выполнение работ с применением огнезащитных составов;

Деятельность по оказанию психологической помощи;

Изготовление продукции (изделий), ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней; ремонт (реставрация) продукции (изделий), ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;

Розничная торговля драгоценными металлами и драгоценными камнями;

Прием в залог драгоценных металлов и драгоценных камней;

Деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного загрязнения;

Оказание юридических услуг;

Охрана юридическим лицом своих работников и принадлежащих ему объектов (имущества);

Полиграфическая деятельность;

Розничная торговля алкогольными напитками и (или) табачными изделиями.

Также в указ предлагается внести нормы, направленные на упрощение требований и условий осуществления лицензируемых видов деятельности и обеспечение равных условий для организаций всех форм собственности.

Для сокращения затрат на изготовление и приобретение бланков проектом предусмотрена выдача лицензий исключительно в электронном виде с 1 января 2018 года.

Для упрощения ведения бизнеса субъектами хозяйствования и более эффективного контроля за ними в Указе закреплено создание единого реестра выданных специальных разрешений (лицензий) юрлицам, со свободным доступом для государственных органов и субъектов хозяйствования.

Данный ресурс поможет госорганам более оперативно решать поставленные перед ними задачи при проведении контрольных мероприятий, поспособствует снижению документооборота, исключит излишнее направление запросов о предоставлении соответствующей информации.

Кроме того, полагаем необходимым размещение в Интернете сведений не только о действующих лицензиях, но также и о прекращенных, аннулированных, приостановленных. Своевременное информирование заинтересованных позволит упредить возможные злоупотребления.

Инициативы министерств

Министерством антимонопольного регулирования и торговли подготовлен проект указа президента «О создании благоприятных условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения». Данный проект содержит новации в сфере организации розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания в населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек.

Что касается налогового консультирования, то в госорганах есть полное понимание необходимости введения такого института. Особенно нужны такие специалисты малому бизнесу, который в силу своей специфики зачастую остро нуждается в дополнительном профессиональном консультировании для защиты своих интересов.

Надеемся, что эти и некоторые другие инициативы поспособствуют росту деловой активности.