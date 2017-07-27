﻿ Белорусская говядина уедет в Китай. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская говядина уедет в Китай

28.07.2017 12:31 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорусская говядина уедет в Китай

фото: tut.by

Белорусские мясокомбинаты подписали контракты с китайскими компаниями на поставки говядины в КНР. Общая сумма соглашений составляет 20 млн долларов.

Продукция должна быть поставлена в Китай до конца года. Контракты были подписаны сегодня в Минсельхозпроде.

Контракты заключены по итогам бизнес-тура, который организовала для китайских бизнесменов торгово-инвестиционная компания мясной промышленности «Большой Шелковый путь». За неделю представители китайского бизнеса посетили ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат» и ОАО «Гродненский мясокомбинат», где ознакомились с производством и провели переговоры с будущими партнерами.

Более 20 белорусских мясных предприятий получили право на экспорт мяса в Китай в начале месяца после завершения инспекций ветеринарных и санитарных служб КНР.

В 2016 году совокупный экспорт белорусской замороженной и охлажденной говядины превысил 150 тыс. т , выручка от него достигла 467,7 млн долларов. За пять месяцев этого года белорусские предприятия уже поставили за рубеж более 52 тыс. т говядины на без малого 188 млн. долларов. Китайские контракты на 20 млн. долларов при условии сохранения темпов экспорта составят порядка 5% от отечественного экспорта, пишет belmarket.by.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские мясокомбинаты подписали контракты с китайскими компаниями на поставки говядины в КНР. Общая сумма соглашений составляет 20 млн долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Локомотивы больше не в состоянии гарантировать развитие". Минэкономики - об упрощении работы ИП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика