Белорусская говядина уедет в Китай

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Белорусские мясокомбинаты подписали контракты с китайскими компаниями на поставки говядины в КНР. Общая сумма соглашений составляет 20 млн долларов.

Продукция должна быть поставлена в Китай до конца года. Контракты были подписаны сегодня в Минсельхозпроде.

Контракты заключены по итогам бизнес-тура, который организовала для китайских бизнесменов торгово-инвестиционная компания мясной промышленности «Большой Шелковый путь». За неделю представители китайского бизнеса посетили ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Пинский мясокомбинат», ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Брестский мясокомбинат» и ОАО «Гродненский мясокомбинат», где ознакомились с производством и провели переговоры с будущими партнерами.

Более 20 белорусских мясных предприятий получили право на экспорт мяса в Китай в начале месяца после завершения инспекций ветеринарных и санитарных служб КНР.

В 2016 году совокупный экспорт белорусской замороженной и охлажденной говядины превысил 150 тыс. т , выручка от него достигла 467,7 млн долларов. За пять месяцев этого года белорусские предприятия уже поставили за рубеж более 52 тыс. т говядины на без малого 188 млн. долларов. Китайские контракты на 20 млн. долларов при условии сохранения темпов экспорта составят порядка 5% от отечественного экспорта, пишет belmarket.by .