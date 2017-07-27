﻿ Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали

28.07.2017 12:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали

фото: replyua.net

Генпрокуратура Узбекистана сообщила о предъявлении обвинений старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям уголовного кодекса страны.

Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса: 168, 178, 182, 189, 228 и 243", - сообщается в пятницу на сайте узбекской Генпрокуратуры.
"В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает ведомство.
Обвинение Каримовой предъявлено в том числе на основании показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, а также письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз, сообщает Генпрокуратура, пишет Интерфакс.
"Компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе расследования уголовного дела установлено, что Каримова непосредственно оказывала содействие преступной деятельности организованной группы.
Ранее приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова была осуждена к пяти годам ограничения свободы.
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генпрокуратура Узбекистана сообщила о предъявлении обвинений старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям уголовного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Depeche Mode согласовали дату минского концерта: 13 февраля 2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика