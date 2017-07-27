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Генпрокуратура Узбекистана сообщила о предъявлении обвинений старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям уголовного кодекса страны.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову арестовали Генпрокуратура Узбекистана сообщила о предъявлении обвинений старшей дочери бывшего президента страны Гульнаре Каримовой по нескольким статьям уголовного...

Каримовой предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса: 168, 178, 182, 189, 228 и 243", - сообщается в пятницу на сайте узбекской Генпрокуратуры."В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает ведомство.Обвинение Каримовой предъявлено в том числе на основании показаний членов организованной преступной группы, свидетелей, потерпевших, материалов проверок деятельности подконтрольных организованной группе 14 фирм и 16 оффшорных компаний, а также письменных и вещественных доказательств, заключений экспертиз, сообщает Генпрокуратура, пишет"Компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их возврату в Узбекистан", - говорится в сообщении.Как отмечается, в ходе расследования уголовного дела установлено, что Каримова непосредственно оказывала содействие преступной деятельности организованной группы.Ранее приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова была осуждена к пяти годам ограничения свободы.