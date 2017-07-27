В подмосковной Балашихе завершились десятые юбилейные соревнования Сил Специального Назначения войск Национальной гвардии Российской федерации по армейскому триатлону.



​ Фото: СПБТ «Алмаз» ​

В соревнованиях участвовали лучшие бойцы ФСБ, МВД, ФС ВНГ и других силовых ведомств России, а также спецназовцы из элитного белорусского подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз».

Соревнования по триатлону включают три основные дисциплины: преодоление полосы препятствий, огневая подготовка и высотная подготовка. Триатлон специального назначения — это скорее даже не спорт, а имитация реальных боевых действий, к которым должен быть готов каждый спецназовец.

Поэтому выступают они в полной экипировке, которая весит порядка 30 кг: шлем, тяжелый бронежилет, противогаз, радиостанцию, аптечку, несколько видов оружия, фонари, гранаты, воду, носилки и другое тактическое снаряжение.



Фото: СПБТ «Алмаз»



Фото: СПБТ «Алмаз»



Фото: СПБТ «Алмаз»



Фото: СПБТ «Алмаз»



​ Фото: СПБТ «Алмаз» ​

Для успешного финиша здесь одной отменной физической подготовки недостаточно. Требуется набор навыков и рефлексов, которыми обладают только сотрудники, проведшие предварительный курс подготовки. По результатам двух этапов жюри в четвертый раз подряд признало победителем команду СПБТ «Алмаз» МВД Беларуси.

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