ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое жителей Витебска взяли "взаймы" 670 тысяч долларов. Кредиторы возвращают деньги через милицию

28.07.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Двое жителей Витебска взяли «взаймы» на развитие бизнеса больше 670 тысяч долларов, сообщили в Следственном комитете. Однако возвращать деньги они не собирались. В итоге почти 30 человек, которые одолжили денежные средства, пытаются их вернуть через милицию.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Двое мужчин с осени 2014 года по декабрь прошлого года под предлогом развития бизнеса по закупке цветного и черного металлов в Беларуси и перепродажи его в России, а также строительства автомойки, взяли «взаймы» больше 670 тысяч долларов.

Мужчины брали деньги в долг, обещая выплаты процентов за их пользование. Во время следствия потерпевшими признали 28 человек, которые дали показания о передаче денег 40-летнему обвиняемому и 25-летнему подозреваемому.

40-летний мужчина скрылся и сейчас его местонахождение не установлено. «В связи с тем, что у следствия имеются достаточные основания полагать, что он находится за пределами Беларуси, а также собраны доказательства его противоправной деятельности, он объявлен в международный розыск», — сообщают в Следственном комитете.

Фото с сайта sk.gov.by

Следователи обращаются к гражданам, которые стали пострадавшими от мошеннических действий указанных лиц, а также которым известно о местонахождении Воронова Сергея Геннадьевича, 1977 года рождения, с просьбой сообщить об этом в управление Следственного комитета по Витебской области по адресу: город Витебск, пр-кт Московский, д. 51А, кабинет № 604 либо по телефону (80212) 46−20−35 или в 7-ое управление (по Витебской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь по адресу г. Витебск ул. Космонавтов д. 3 либо по тел: 8 (0212) 36-50-44, 37−48−76.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске три десятка граждан пострадали от мошеннических действий. Ущерб - более 670 000 долларов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лучше бойцов ФСБ и "Альфы": белорусы снова победили на соревнованиях элитного спецназа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика