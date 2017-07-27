В Турове катание на капоте авто закончилось для школьницы реанимацией /

Инцидент произошел в Житковичском районе в городе Туров примерно в 1.20 ночи . 17-летний водитель управлял автомобилем ВАЗ, зарегистрированным на его отца, и с отсутствующим сертификатом гостехосмотра.

"17-летний водитель перевозил на капоте 16-летнюю девушку, которая при повороте налево не удержалась и упала на проезжую часть", — рассказала Ковалева.

В результате падения 16-летняя девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы.

"Девушка является жительницей Турова, учится в одной из местных школ, ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения она не привлекалась", - отметила представитель ГАИ.

В свою очередь, 17-летний водитель ранее 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе, и за управление транспортным средством, не имея при этом прав, сказала Ковалева.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, добавила представитель ГАИ.

Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анны Ковалевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.