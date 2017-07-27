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В Турове катание на капоте авто закончилось для школьницы реанимацией
28.07.2017 12:54 — Разное | Sputnik Беларусь
"17-летний водитель перевозил на капоте 16-летнюю девушку, которая при повороте налево не удержалась и упала на проезжую часть", — рассказала Ковалева.
В результате падения 16-летняя девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы.
"Девушка является жительницей Турова, учится в одной из местных школ, ранее к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения она не привлекалась", - отметила представитель ГАИ.
В свою очередь, 17-летний водитель ранее 5 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе, и за управление транспортным средством, не имея при этом прав, сказала Ковалева.
По данному факту в настоящее время проводится проверка, добавила представитель ГАИ.
Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анны Ковалевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анна Ковалева сообщила радио Sputnik Беларусь подробности хулиганского ДТП в Турове,...
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